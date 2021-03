Enric Tarrado liderarà l’Automòbil Club d’Andorra

Un cop esgotat el termini per a la recepció de candidatures a ocupar el Consell Directiu de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), s’ha presentat una única llista, per la qual cosa, tal com preveuen els estatuts de l’ACA, les eleccions generals previstes per al dia dijous 25 de març queden desconvocades.

A falta de ratificació per part de l’Assemblea General Ordinària, la candidatura presentada està liderada per Enric Tarrado Vives, que va fer efectiu el lliurament de llista a la seu de l’entitat davant al secretari general de l’ACA, Antoni Sasplugas Teixidó.

Tarrado liderarà una junta continuista amb membres de l’etapa Pujal i cares noves. La candidatura està integrada per Patrick Pérez Pradere, Jordi Alcobé Font, i Denis Marot Batlle, que segueixen de la junta anterior i Montserrat Capdevila Pallares, Antoni Santacreu Coma, Josep Maria Altimir Pintat, Bonaventura Espot Benazet i Josep Maria Arnabat Tutusaus.

En paraules d’Enric Tarrado: “Som socis amb ganes de treballar per als socis i tots compartim la il·lusió d’aportar el millor de la nostra experiència i el nostre temps al Club. Convençuts de la missió i valors de l’ACA, assumim la responsabilitat que suposa liderar una entitat amb més de 10.000 socis i més de seixanta anys d’història”. I afegeix: “Hem treballat en una candidatura que és representativa de diferents àmbits del país, està integrada per referents del món de l’empresa, de l’esport i de la gestió empresarial i amb inquietuds per la millora de mobilitat de les persones a Andorra”.

Seguit el que marquen els estatuts del Club, no se celebraran les eleccions previstes i a la junta de Tarrado sols li cal el tràmit de l’Assemblea General Ordinària del proper dijous 25 per iniciar el seu mandat al capdavant de la històrica entitat.

L’assemblea manté el dia i els horaris previstos el proper dijous 25 de març, a les 19.00 hores en primera convocatòria i les 19.30 hores en segona, a les instal·lacions de Cinemes Illa Carlemany. A causa de l’actual situació sanitària, l’aforament de la sala estarà limitat a 90 socis.