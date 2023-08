Enlluerna aquest estiu decorant els teus pentinats

Una dona lluint una diadema de colors (Unsplash)

L’estiu és època de vacances, festivals, sortides… I, si t’agrada presumir de cabellera, segur que penses bé els teus pentinats. I no només això, la calor de l’estiu és el principal motiu perquè les cabelleres midi i llargues vagin gairebé sempre recollides durant aquests mesos. Avui volem ensenyar-te alguns accessoris de cabell perquè decoris la teva cabellera, tant si vols fer-te algun tipus de recollit, com si vols portar-lo a l’aire.

Pinces

La mega pinça. S’han posat molt de moda aquestes pinces llargues i grans que, per a les cabelleres més frondoses i llargues són ideals per a aconseguir recollir tot el cabell. Però també es poden usar en més ocasions, com en un semi recollit. La pots portar en cabelleres de tota mena: maxi, midi o mini. I de totes les grandàries. Agafa flocs laterals, deixant espai a la part de la coroneta i deixa alguns flocs més fins emmarcant el rostre. És el complement perfecte per als recollits més informals. Però no només això, sinó que per a les escapades a la platja o a la piscina, és l’accessori que necessites.

Pinces petites amb formes. Per a aquests looks més juvenils i cridaners, quin complement millor que unes pinces petites amb formes? Ideals per als semirecollits que ajuden a apartar el cabell de la cara. I aquest estiu són tendència les pinces que tenen forma de floretes. La tendència flower pin està en el seu millor moment, i serà l’encarregada de guarnir els cabells i donar un toc chic molt especial tant a la platja com fora d’ella. I no només per al cabell, sinó que per a decorar les anses de les bosses també serveix.





Diademes i bandanes

Diademes. El complement que no passa de moda per la seva versatilitat, i és que hi ha de molts tipus: de tela, rígides, amb perles… hi ha 1.001 opcions perquè puguis trobar la teva diadema. A més, combinant-la amb el teu outfit pot convertir-se en el centre de totes les mirades. Les diademes et poden servir tant per a looks informals com per a anar més arreglada, per a alguna ocasió elegant. Les diademes mantenen el cabell controlat i li donen un toc decoratiu al teu modelet. Fàcilment combinables amb tot el que et posis, aquest accessori és perfecte per a realçar els teus conjunts. A més, són perfectes per a emmarcar el rostre i realçar les teves faccions naturals.

Bandanes. També són un accessori de cabell molt combinable, ja que hi ha de tots els estils, colors i estampats possibles. Ajuden no només a decorar sinó a recollir també el cabell i poder-lo apartar de la cara. Els colors cridaners i més virolats, com els neons o fosforescents, són genials per a estiu.





I una idea més!

Clips decoratius. Estan en màxima tendència i queden estupendament bé en els looks per a passejar prop de la platja. També són ideals per a rematar els outfits de festivals.





Per bellezactiva.com