Engolasters es transforma en un espai d’art efímer amb les 70 màscares dels Guardians del llac

El Comú d’Encamp ha inaugurat aquest dijous al vespre, al Camí del Mig del llac d’Engolasters, l’exposició efímera d’art ambiental Els guardians del llac, una proposta artística de Pilar Montécino que convida a descobrir aquest entorn natural des d’una mirada creativa i vinculada al respecte pel medi ambient. La mostra estarà disponible al públic fins al 30 de setembre. Durant la inauguració, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que “estem orgullosos d’apostar per aquesta cultura viva”. Sans també ha felicitat la feina realitzada per l’artista i ha expressat que “ha estat capaç de transformar aquest camí tan estimat en un mirall de les nostres pròpies emocions” i ha afegit que “cada una de els peces és única i transmeten sensacions molt diferents provocant una connexió immediata”
Per altra banda, l’artista Pilar Montécino ha subratllat que “aquestes màscares s’han esculpit en tres mesos i surten de les profunditats del llac”, referint-se als materials utilitzats, com l’argila, les fulles, branques,… i ha afegit que “volia que fos molt orgànic perquè pogués integrar-se totalment a la natura.
L’exposició estableix un diàleg entre l’art i la natura a través d’una intervenció integrada en el paisatge formada per una setantena de màscares elaborades amb argila. Els guardians del llac s’inspira en una de les històries populars vinculades al llac d’Engolasters, segons la qual les seves aigües amaguen una antiga població engolida.
El recorregut, ubicat al Camí del Mig, compta amb tres panells interpretatius que permeten aprofundir en el projecte artístic i el seu context. Amb l’objectiu de preservar les obres durant tot el període expositiu, es demana als visitants que no toquin ni les peces ni els arbres on s’integren.
Un vinculació especial amb Engolasters
El projecte neix d’un vincle profund de l’artista amb aquest entorn natural. Pilar Montécino va viure durant més de deu anys a la zona del llac, recorrent diàriament els camins i els boscos d’Engolasters.
Segons l’escultora, aquests guardians són presències ancestrals que sempre han habitat el lloc i que ella simplement ha volgut revelar. Les peces han estat concebudes perquè evolucionin amb el pas del temps, el vent i la pluja, fins a reintegrar-se gradualment en el paisatges.