“Endevinem Llibres d’Andorra”, nou concurs d’Instagram per fomentar la lectura d’autors andorrans

El servei de biblioteques del Comú d’Encamp i l’Àrea de Llengua Catalana del Govern d’Andorra han organitzat una acció de dinamització i de foment de la lectura que consisteix en un concurs a través d’Instagram en el qual s’hauran d’endevinar títols de llibres d’autors andorrans.

El concurs durarà una setmana, des del dijous 7 de maig fins al dimecres 13. Cada dia es penjaran a les històries d’Instagram del Comú @comuencamp tres seqüències d’emoticones que amagaran el títol de tres obres literàries andorranes.

La publicació dels tres jeroglífics diaris es farà a les 12 del migdia i els participants tindran temps fins l’endemà a les 11 per descobrir els tres títols. El primer participant que encerti els tres llibres del dia serà el guanyador. Els títols dels llibres del dia anterior es publicaran l’endemà entre les 11 i les 12 del migdia i també es donarà a conèixer el nom del participant guanyador.

El premi diari consisteix en un lot de tres llibres d’autors andorrans i en una entrada per a un museu del país. El servei de biblioteques d’Encamp es posarà en contacte amb els guanyadors a través d’Instagram.

Per a més informació us podeu adreçar per correu electrònic a les biblioteques comunals, biblioteca@encamp.ad o bibliotecapas@encamp.ad