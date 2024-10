Endavant a la modificació de la Llei del pressupost per a incorporar l’increment de quota de l’FMI

L’edifici administratiu del Govern (SFGA)

El Consell de Ministres ha donat llum verda al Projecte de llei de modificació de la Llei del pressupost per a l’exercici de 2024 per a incorporar una modificació puntual amb relació a la quota que Andorra hauria de satisfer i/o podria rebre per part del Fons Monetari Internacional (FMI). L’organisme, al qual Andorra es va adherir el 2020, va acordar a final de 2023 un increment de les quotes de tots els seus estats membres, que aquests, al seu torn, han de ratificar durant aquest 2024.

Andorra, en un exercici de transparència, inclou el compromís envers l’FMI en un article de la Llei del pressupost. En concret, la lletra h de l’article 18.1 de la llei 1/2024 del pressupost determina l’import en 61,6 milions SDR, una xifra que ara es proposa incrementar fins a 92,5 milions SDR (la conversió de “la moneda interna” de l’FMI equival a uns 110 milions d’euros). És un augment del compromís que no representa cap cost addicional per al pressupost de l’Estat, com tampoc ho va representar la quota inicial quan Andorra s’hi va adherir.

Andorra va esdevenir el membre 190 del Fons Monetari Internacional el setembre de 2020 (el darrer país a incorporar-se ha estat Liechtenstein, que és el membre 191). L’FMI opera amb un sistema de quotes per país, en funció del Producte Interior Brut (PIB) de cada Estat per a determinar quant ha d’aportar al Fons i també la quantitat que podria rebre en cas de necessitat.