Encoratjades celebra el seu 5è aniversari amb un concert a la Seu, aquest divendres

La Coral Encoratjades de la Seu d’Urgell celebra el seu 5è aniversari. Per a commemorar-ho, aquest mateix divendres, dia 26 de juny, al vespre (19.30 hores), el grup urgellenc oferirà un concert conjunt amb un la formació vocal més veterana de la ciutat: la Coral Signum. L’actuació conjunta, inclosa al programa d’oci per a joves Insomni, tindrà lloc a l’església del convent de la Sagrada Família (la Punxa).
Encoratjades va iniciar la seva activitat l’any 2021. Va néixer com una agrupació coral, adulta i amb components d’edats diverses, que volia fomentar «els beneficis que ens aporta cantar». Es dona la circumstància que la majoria de membres s’hi va iniciar sense formació musical prèvia, però les unia les ganes de compartir la música de diferents estils «amb constància, cooperació i bon ambient».
Des de llavors han ofert un gran nombre de concerts, en diferents èpoques de l’any, i han col·laborat en diverses activitats de la Seu d’Urgell com per exemple la representació ‘El rescat els Minairons’, la Trobada Esportiva de Residències de l’Alt Urgell i Andorra, el 8-M, el Festival del Joc del Pirineu, el programa Insomni o la Festa Major.