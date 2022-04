Encamp vol ampliar el Meeting de natació a tot un cap de setmana

El Complex Esportiu d’Encamp ha acollit aquest cap de setmana la 28a edició del Meeting internacional de natació que ha recuperat pràcticament la normalitat amb més de 360 esportistes provinents de tretze clubs nacionals i internacionals: Club natació Granollers, Club natació Puigcerdà, club de natació Tarraco, Club natació Cervera, Club natació Viladecans, Club Getxo IW i Swimfaster Barcelona, Club natació Escaldes, Club natació Serradells, Lau Esport Sant Julià, S.E. Ordino, Cleser i Club Natació Encamp que n’era l’organitzador principal.

La jornada es va desenvolupar en dues franges horàries, al matí per les categories prebenjamí, benjamí i màsters i a la tarda les categories més grans. A les dues entregues de premis hi va participar el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, que va destacar que “estem molt contents de l’ambient que porta al poble l’organització d’esdeveniments com el Meeting de natació que suposen un nombre important de pernoctacions i d’activitat a la parròquia”. El conseller va felicitar l’organització per la represa amb èxit de la trobada esportiva després de la situació d’emergència sanitària. La cerimònia d’entrega de trofeus també va comptar amb la presència del secretari d’Esports del Govern d’Andorra, Justo Ruiz i el president de la Federació de Natació, Joan Clotet.

La presidenta del Club Natació Encamp, Elsa Rigau, va agrair la participació de tots els clubs, tant als esportistes com als familiars que en aquesta edició ja els han pogut acompanyar i ser presents durant la competició perquè s’ha recuperat la presència de públic a les grades de la piscina. Rigau va avançar que “ens plantegem la possibilitat d’ampliar a tot el cap de setmana l’esdeveniment per la bona resposta i alta participació dels clubs”.

Durant la tarda de dissabte la competició va continuar amb les categories alevins, infantils, júnior i absoluta, en la que la nedadora andorrana Teresa Vergés va batre dos nous rècords d’Andorra de 15 anys en 100 estils amb un temps d’1:09:58 batent els 1:09:90 de Lea Ricart del 16 d’abril del 2016 i en 200 estils amb un temps de 2:29:50 sent l’anterior rècord també de Lea Ricart 2:29:69 del 19 de març del 2016.