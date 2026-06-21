Encamp vibra amb el tribut a Michael Jackson, que aplega 3.000 assistents a la Festa del Poble

El tribut internacional a Michael Jackson va complir les expectatives. Lenny Jay, protagonista de This is Michael, es va posar el públic a la butxaca fent reviure el rei del pop en un concert de més de 90 minuts, durant el qual va repassar els grans èxits de la llarga trajectòria del cantant nord-americà, que torna a estar d’actualitat arran de la recent estrena de la pel·lícula sobre la seva vida.
Unes 3.000 persones van omplir el recinte per a no perdre’s un dels tributs més ben valorats dedicats al mític artista. Amb diverses picades d’ullet al públic assistent, el cantant va iniciar l’espectacle exhibint una bandera d’Andorra i pronunciant diversos “gràcies” en català. L’intèrpret d’origen brasiler, que ha convertit la recreació de Michael Jackson en la seva especialitat artística, conjuntament amb un grup de ballarins, cantants i músics en directe, van fer gaudir el públic de principi a fi, tal com van demostrar els nombrosos aplaudiments que van acompanyar el concert.
L’Encamp de Gresca amb l’Esbart Sant Romà, autoritats i públic assistent celebren l’edició més participativa
El matí de dissabte va tenir com a protagonista l’Encamp de Gresca, un ball que ja s’ha convertit en tota una tradició des que, l’any 2019, es va incorporar a la programació de la Festa del Poble.
L’activitat va comptar amb tres passis: el primer, a càrrec del cos principal de l’Esbart; el segon, amb la participació de les autoritats; i el tercer, obert a tot el públic que s’hi va voler sumar, que enguany va respondre de manera molt nombrosa.
El vermut i l’arrossada popular, amb 500 tiquets venuts, van posar el punt final al matí de dissabte. La jornada va continuar amb propostes per a tots els gustos i totes les generacions, com la Interparroquial, la gimcana amb joves de totes les parròquies, les havaneres, els inflables, el concert infantil dels Atrapasomnis, la final del torneig de pàdel, així com el concert de versions de Band Idos i la sessió del discjòquei Toni Peret.
Diumenge amb Buhos i el Crasch com a protagonistes i les sardanes traslladades al carrer major per l’avís taronja per altes temperatures
Aquest diumenge serà el torn de Buhos, que actuarà a la zona de concerts a les 23.30 h.
Abans, però, les corals d’Encamp i la Massana, juntament amb la coral barcelonina Corazonistas, oferiran un concert a l’església de Santa Eulàlia.
D’altra banda, el mític Crash Car tindrà lloc a la zona de Prada de Moles a partir de les 17 hores, mentre que la ballada de sardanes, que s’ha traslladat al carrer Major a causa de l’avís taronja per altes temperatures, començarà a les 18 hores.
La nit es tancarà amb les sessions de Dj Trapella i Mon DJ a la zona de concerts.
La FesTapa clourà la Festa del Poble dilluns 22 a partir de les 18 h
Setze establiments de restauració de la parròquia participaran a la Festapa, l’espai gastronòmic de la Festa del Poble, que se celebrarà aquest dilluns, dia 22 de juny, de les 18 h a les 23 h, a la Plaça dels Arinsols. Allà, es podran degustar diverses tapes dolces i salades a proposta dels participants.
Les tapes proposades són les següents: La Borda Major: Raviolis de galta i peus de porc amb salsa biscaïna; Roc Arnau: mini “Francesinha” Roc Arnau; Âme du Pain: Coca de Sant Joan; La Fontcuberta: Croquetes de bacallà i de carn d’olla; Cargoleando: Gelat de xocolata; GR11: Rotllo de col amb carn; Munchies: “Cheesgofre” coreà; La Romàntica: Tortelloni de brasato al Barolo amb crema suau de ceps, suc de rostit i encenalls de Grana Padano; Läk Restaurant: Mollet del llac; La Borda Vella: Escuma de patata amb galta cuita a baixa temperatura i salsa de xocolata; Llac i Cel XO: Mini entrepà de botifarra oberta amb allioli i samfaina; El Jardinet d’Encamp de l’hotel Coray: Bikini de cua de bou; La Terrasseta: Pastís de formatge casolà; La Borda de l’Hereu 1963: Niu de codorniu amb escuma de foie i gamba a la brasa japonesa; L’Espiga: Fleur d’Été; Hotel Niu: El Niu del Niu.
A més de gaudir de les degustacions, els visitants obtindran el passaport gastronòmic, en el qual es segellaran les tapes que hagin tastat amb l’objectiu d’entrar en el sorteig d’un àpat per a dues persones valorat en 100 euros al restaurant guanyador de la tapa més votada.
Els establiments participants també competiran per diferents premis. La tapa més popular, escollida pel públic assistent, rebrà un premi de 300 euros. Per la seva banda, un jurat especialitzat distingirà la tapa més creativa, dotada amb un premi de 200 euros. Finalment, la tapa més venuda durant la jornada obtindrà un premi de 120 euros.