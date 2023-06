Encamp treu a concurs el Saló de la Infància i la Joventut

Ludoteca infantil a Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp treu el concurs per al nou Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra previst per a les festes de Nadal. Després dels anys de pandèmia, on el comú va haver d’adaptar les activitats de Nadal al context de crisi sanitària, reprèn aquest projecte emblemàtic de la parròquia i li dona un nou impuls, per a continuar sent un referent de les activitats familiars per a infants i joves.

La cònsol major, Laura Mas, ha assegurat que “volem seguir sent un referent de les activitats adreçades a les famílies” i per això “ volem un nou Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra amb activitats originals i singulars que siguin una gran experiència per a tothom que hi participi i ens visiti”.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha explicat que el Saló, que es desenvoluparà des del 23 al 30 de desembre a Encamp, i des del 2 al 5 de gener al Pas de la Casa, “s’haurà d’estructurar en cinc grans espais”: psicomotricitat i primers passos, multimèdia, ludicoesportiu, producció i tallers creatius i la zona per als espectacles familiars “de qualitat, innovadors i actuals”.

El període de presentació de les propostes finalitza el 21 d’agost a les 11 hores i el plec de condicions es pot consultar a la seu electrònica del Comú d’Encamp.





Liquidació provisional del primer trimestre

El Consell de Comú ha informat aquest dimecres, també, de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre, on la corporació local tanca amb un superàvit provisional de 4,8 milions d’euros. La ràtio d’endeutament, se situa en un 63,83%.





Millora de la climatització de l’escola bressol d’Encamp

Dins del Pla de Manteniment dels equipaments comunals es preveu una millora de la climatització de l’escola bressol “Els Esquirolets” d’Encamp que permetrà tenir refrigeració els mesos de més calor i optimitzar el sistema de calefacció per als mesos de fred. L’adjudicació s’ha realitzat a l’empresa guanyadora del concurs Electrofred Rossell, SL per un import de 39.599,54 euros (IGI no inclòs) i està previst que s’enllesteixi durant l’estiu.





Rehabilitació del viaducte d’accés a la carretera de les Riberaigües

Seguint amb les actuacions de manteniment de les infraestructures comunals, el Consell de Comú ha adjudicat les obres de rehabilitació del viaducte de Prada de Moles que dona accés a la carretera de les Riberaigües per un import de 196.072,92 euros a l’empresa guanyadora del concurs, Progrec.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que la setmana vinent, precisament passada la Festa del Poble, començaran les obres de rehabilitació del pont de Sant Miquel que també consistiran en una actuació important de manteniment de la infraestructura, i que les del viaducte de Prada de Moles, estan previstes per a la tardor.

La intervenció a Riberaïgues consistirà en tasques de manteniment, tant a l’estructura de formigó armat portant del viaducte, com a l’estructura de la galeria de servies entre bigues. Els treballs seran tasques d’impermeabilització, reposició de paviment, refeccions, repintat de baranes i proteccions, allargament dels tubs de recollida dels pluvials, entre d’altres.