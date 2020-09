Encamp tanca les activitats d’estiu pedalant amb una masterclass solidària

Encamp ha tancat una temporada d’activitats a l’aire lliure i ho ha fet amb un matí de cycling solidari per recaptar fons per a la Covid-19. El temps, però, ha obligat a fer-ho a cobert.

Mantenir-se actiu i saludable és ara tan important com no abaixar la guàrdia en la lluita contra la Covid-19. Per això a primera hora aquest dissabte el Complex Esportiu d’Encamp rebia els primers esportistes que havien reservat plaça previ pagament de 5 euros que es destinaran al fons de solidaritat.

Molts han suat de valent a cop de música electrònica i motivació sobre rodes. La masterclass s’havia de fer a l’exterior com s’han fet totes les activitats d’estiu però el mal temps l’ha traslladat a l’interior on els assistents s’han pogut treure la mascareta un cop sobre la bicicleta. I és que fer esport i seguretat han d’anar de la mà.

“Hem hagut de limitar l’aforament per la Covid-19 i més després de les declaracions del ministre d’aquest divendres per (les mesures) a partir de dilluns”, explicava la cònsol major, Laura Mas.

Al llarg del matí s’han fet quatre classes de 45 minuts. Al canvi de sessió, moment de baixar de la bicicleta i desinfectar-la. A partir de dilluns moltes de les persones que assisteixin a classes dirigides hauran de ser més hàbils per reservar.

La cònsol Laura Mas i alguns consellers han volgut participar en aquesta acció on encara es pot participar virtualment durant tota la setmana vinent.

Aquells que vulguin fer una aportació de 5 euros a fila zero ho poden fer durant tota la setmana següent a través de la pàgina web del comú.