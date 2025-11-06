Encamp: taller “Connectat amb Moby Dick” en el marc de l’Ànima

By:
On:
In: Cultura i Oci
Una mostra del que es podrà fer durant el taller (Comú d'Encamp)
Una mostra del que es podrà fer durant el taller (Comú d’Encamp)

En el marc del 23è Festival de Titelles d’Andorra “Ànima” i com a complement a l’obra de titelles ‘La (petita) Moby Dick’, la Biblioteca comunal d’Encamp farà el taller ‘Connectat amb Moby Dick’, on els assistents podran endinsar-se en el món marítim de les balenes a través de creacions lumíniques molt especials.

El taller està obert a tothom i es farà a la sala de festes, aquest dijous, dia 6 de novembre, de les 17:30 a les 19:00 hores, i el dissabte, dia 8 de novembre, de les 18:00h a les 19:00 hores. Cal fer reserva prèvia trucant al +376 732 704 o a través del correu biblioteca@encamp.ad. L’esdeveniment és gratuït i obert al públic en general.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]