Encamp: taller “Connectat amb Moby Dick” en el marc de l’Ànima

En el marc del 23è Festival de Titelles d’Andorra “Ànima” i com a complement a l’obra de titelles ‘La (petita) Moby Dick’, la Biblioteca comunal d’Encamp farà el taller ‘Connectat amb Moby Dick’, on els assistents podran endinsar-se en el món marítim de les balenes a través de creacions lumíniques molt especials.
El taller està obert a tothom i es farà a la sala de festes, aquest dijous, dia 6 de novembre, de les 17:30 a les 19:00 hores, i el dissabte, dia 8 de novembre, de les 18:00h a les 19:00 hores. Cal fer reserva prèvia trucant al +376 732 704 o a través del correu biblioteca@encamp.ad. L’esdeveniment és gratuït i obert al públic en general.