Encamp subvencionarà les TMAs dels visitants francesos allotjats més de dues nits a la parròquia

El Comú d’Encamp ha informat que subvencionarà el 50% del cost de les TMAs dels visitants francesos que tinguin una reserva en un hotel o allotjament turístic de la parròquia, de com a mínim dues nits de pernoctació. La cònsol major del Comú d’Encamp, Laura Mas, ha explicat en el marc de la reunió de treball el procediment i ha recordat que aquesta “és un mesura més que sumem a les que ja ha impulsat el Comú per preservar les reserves hoteleres i en definitiva conservar llocs de treball a la parròquia“.

El Comú ha informat que les bonificacions del 50% es gestionaran directament a les oficines de turisme de la parròquia, on presentant la documentació justificativa de la prova realitzada a l’Stop Lab del Prat de la Creu, la reserva segellada per part de l’allotjament turístic i un document identificatiu i acreditatiu de la residència a França s’abonaran 20 euros per prova realitzada als majors d’11 anys.

La reunió de treball amb els hotelers, allotjaments turístics i restauradors en el marc del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, ha servit també perquè els ministres de Presidència, Economia i Empresa, i de Turisme del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo i Verònica Canals, poguessin respondre les preguntes que han formulat el sector de la parròquia en la connexió telemàtica en la qual hi ha participat prop de 40 establiments, i alhora els ministres han pogut explicar les mesures que està duent a terme el Govern directament relacionades amb el sector d’hotels, allotjaments i restauració.

El ministre d’Economia, Jordi Gallardo, ha explicat totes les mesures impulsades pel Govern i s’ha referit a la gestió dels ERTO i concretament a la modificació de la llei que ha permès habilitar un nou mecanisme que permet la pròrroga automàtica si la situació és similar a la presentada anteriorment.

Al seu torn la ministra de Turisme, Verònica Canals, ha detallat les accions en l’àmbit turístic, el treball i diàleg permanent amb el sector setmanalment per implementar les mesures adaptades al context de restriccions de mobilitat de cada moment i ha destacat el contacte permanent amb els dos països veïns.

Els representants d’hotelers i allotjaments del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa han traslladat les preguntes i preocupacions del sector i alhora s’han emplaçat a recollir de forma permanent les demandes per mantenir també un diàleg i treball permanent amb el Comú d’Encamp i el Govern.