Encamp sorteja 41 horts socials per a la gent gran per al 2022

El Comú d’Encamp ha sortejat aquest dimarts 41 horts socials per a la gent gran, en el marc del projecte promogut pels comuns i Reig Fundació, des de fa més de quinze anys.

El Departament de Cultura i Afers Socials ha rebut enguany 41 sol·licituds per als 43 horts socials que disposa el Comú d’Encamp als terrenys de Terres Primeres, que es podran començar a cultivar a partir d’aquest mateix dimecres. Els dos horts que queden disponibles es podran atorgar per ordre de sol·licitud si algú hi està interessat i compleix amb els requisits del projecte.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha donat la benvinguda i ha felicitat “als 8 nous hortolans que us estreneu per primera vegada i enhorabona als 33 que continueu de l’any anterior” i ha recordat que és un projecte que permet fer exercici físic, omplir el temps de manera molt positiva, estar en contacte amb molta gent i menjar saludable. La cònsol major ha valorat “molt positivament aquest projecte” i ha agraït als diferents departaments del comú que ho fan possible, des d’Afers Socials, fins a Higiene, Medi Ambient i Agricultura que han preparat els terrenys per començar els cultius i a Reig fundació per aquesta iniciativa.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha recordat que “desitgem que cada any es mantingui aquest nivell de peticions“.

Els consellers comunals, André Riba, David Ríos i Esther Vidal, així com Esther Segura, coordinadora del projecte i membre de Reig Fundació, també han participat en l’acte d’entrega de claus que ha tingut lloc a Casa Comuna.

Els Horts de Terres Primeres

El projecte dels Horts de Terres Primeres es va començar l’any 2006 amb 17 parcel·les gràcies als terrenys cedits per Casa Joan Antoni. Aquesta iniciativa té com a finalitat promoure l’autonomia de la gent gran a partir de la realització d’una activitat física senzilla en un entorn natural com és l’horticultura. Actualment, el projecte disposa de 43 horts en tres feixes que permeten a la gent gran de la parròquia cultivar verdures i hortalisses durant tota la temporada.