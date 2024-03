Encamp: Signat el contracte amb SAETDE pel domini esquiable Pas de la Casa – Pic Maià – Grau Roig

Xavier Fernández, Laura Mas, Joan Viladomat i Olga Alves (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ja té signat el contracte amb SAETDE corresponent a l’adjudicació de la concessió administrativa en règim d’ocupació privativa de béns i terrenys comunals per a la creació i explotació del domini esquiable anomenat Pas de la Casa-Pic Maià-Grau Roig. Per qüestions d’agenda la signatura es va dur a terme la setmana passada, per tal de procedir, durant les properes setmanes, a elevar-lo a públic dipositant-lo davant de notari, segons assenyalen fonts comunals.

La signatura del document va anar a càrrec dels cònsols de la parròquia, Laura Mas i Xavier Fernàndez, actuant aquest segon com a testimoni. Per part de SAETDE van signar el document la presidenta de la Societat, Olga Alves, i el conseller delegat, Joan Viladomat.

El contracte inclou de forma detallada els drets i les obligacions de la nova concessió del domini esquiable Pas de la Casa-Pic Maià-Grau Roig per als propers 50 anys, d’acord amb l’acord d’adjudicació pres el passat mes de setembre i l’aprovació del document contractual feta a finals d’any, ambdues aprovacions per unanimitat en el sí del Consell de Comú.