Encamp: S’emet per primer cop amb el nou sistema de videoactes la constitució del nou Consell d’Infants

El Consell d’Infants d’Encamp format pels representants infantils de la parròquia s’ha constituït avui dijous en un acte a la sala del consell del Comú d’Encamp, que a més a més, ha estat gravat i retransmès com a prova del nou sistema de videoactes que posarà en funcionament el comú d’Encamp a partir del gener del 2023 per a retransmetre els consells de comú.

Els representants infantils, que han estat escollits a través dels centres educatius de la parròquia, són un total de 13 nens i nenes que avui han pres possessió del càrrec com a consellers i 7 com a suplents, en un acte presidit per la cònsol major, Laura Mas, acompanyada del conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, de la directora del Departament, Maribela Moreno i de la presidenta d’UNICEF Andorra, Marianela Vila, i del director, Albert Mora, que també hi ha assistit com a convidats.

Els representants infantils un cop han pres possessió del càrrec, amb el corresponent protocol de jurament, han assumit el compromís de treballar per la parròquia i de preparar amb els seus companys un seguit de propostes de millora per Encamp i el Pas de la Casa que es debatran en una propera sessió, cap a la primavera.

La cònsol major ha agraït als nous consellers i conselleres el seu compromís i els ha encoratjat “a treballar propostes que siguin factibles” i els ha recordat que “teniu molt a dir i us volem escoltar”.

La presidenta d’Unicef ha destacat que “diumenge és el Dia internacional del dret dels infants i ha agraït la col·laboració dels comuns per a donar veu a la infància a través de programes com els consells d’infants” També ha felicitat a tots els consellers i conselleres recentment nomenats.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha animat als infants: “treballeu moltes propostes, aprofiteu per a parlar amb els vostres companys i famílies, veïns, escoltar la ciutadania, petits, adults i infants per a veure quines millores podeu aportar a la parròquia d’Encamp“. El conseller ha agraït en nom del comú, a Unicef i a tots els mestres i direcció de les escoles, per participar i acompanyar-los en el projecte.

Laura Mas ha conclòs la sessió resumint l’estat d’execució de les propostes que s’han dut a terme des del darrer consell d’infants com el nou parc del Pas de la Casa, que està pràcticament enllestit, les cistelles de bàsquet que ja s’han col·locat a Encamp, i properament es col·locaran al Pas. La cònsol ha explicat que una part del nou parc de l’Ossa es preveu que pugui estar en funcionament l’any vinent.

Nou sistema de videoactes per apropar l’activitat política a la ciutadania també disposició del Consell d’Infants

La sessió del consell d’infants s’ha retransmès a través del nou sistema de videoactes que el comú posarà en funcionament a partir del mes de gener per a poder seguir els consells de comú en directe i consultar les sessions a través d’un espai al web comunal. Tot i que la sessió d’avui ha estat enregistrada com a prova del dispositiu, ha resultat amb èxit i ha quedat visible al canal de youtube del comú d’Encamp.

Els nous representants al Consell d’Infants de la parròquia d’Encamp del curs escolar 2022-2023 :