Encamp: Segueixen les sortides d’estiu per a la gent gran

Cartell anunciant el programa de sortides de la gent gran a Encamp (Comú)

Un any més, han tornat les sortides d’estiu per a la gent gran a la parròquia d’Encamp. En aquest programa de lleure, els més grans poden gaudir de la cultura, la natura i la gastronomia nacionals. Durant el mes de juliol, els dimarts i els dijous poden gaudir de caminades per la parròquia i arreu del país. A més, es realitzen diverses activitats culturals i gastronòmiques. Seguidament, durant el mes d’agost, descobriran el museu Carmen Thyssen a través de tallers i visites.

Les activitats tenen un cost simbòlic d’1 euro i les inscripcions es poden realitzar com a molt tard un dia abans, directament al centre cultural de la Valireta o través del telèfon 731 670. El punt de sortida de totes les activitats és l’església Sant Miquel d’Encamp entre les 9 i les 10:30 del matí, en funció de l’activitat. La propera sortida és aquest dimarts, 25 de juliol, al Camí Ral (la Massana). I, el dijous dia 27, la visita serà a la formatgeria Raubert, a Escàs. Hi haurà degustació per als participants.