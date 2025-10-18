Encamp se suma, un any més, al “Mou-te per la teva salut” amb més de 300 participants

La 5a edició de la marxa popular ‘Mou-te per la teva salut’ ha donat el tret de sortida a les 11 del matí d’aquest dissabte, 18 d’octubre, a Encamp amb més de 300 inscrits. La plaça de Sant Miquel ha estat el punt de sortida i arribada de la marxa, que ha comptat amb un recorregut circular de 2,5 quilòmetres passant per Prada de Moles.
Entre els assistents, de totes les edats, hi ha participat diversos clubs de la parròquia, entre els quals l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig i els Joves de l’Espai Jove. També han donar suport a l’esdeveniment la cònsol major del Comú d’Encamp, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Nino Marot, Benjamí Rascagnères, Sabrina Grégoire i Judit Torres. A la trobada també hi ha participat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.
Marot ha destacat que estem aquesta edició ha comptat amb xifres similars a les d’anys anteriors i que “des del Comú estem molt contents i satisfets per sumar-nos a iniciatives com aquestes, que promouen la vida saludable”. A més, el conseller d’Esports ha recordat que es tracta d’una causa solidària, ja que la recaptació de les inscripcions “va en benefici d’Autea, al projecte “Reconnecta” per a donar suport a persones joves i adultes amb TEA”.
La iniciativa, impulsada pel Govern i els set comuns, pretén promocionar bons hàbits d’activitat física i portar un estil de vida saludable amb un doble objectiu: aconseguir un repte nacional de passes, seguint la línia engegada l’any passat, i fer una crida a la participació en les marxes populars de tres quilòmetres. La campanya ha comptat amb el repte nacional d’aconseguir 200.000.000 passes col·lectives. Els participants que han volgut sumar-s’hi s’han descarregat l’aplicació ‘Fittoken Move’, que durant un mes ha comptabilitzat les passes de cada usuari i les ha sumades a l’objectiu conjunt. A més, de forma individual, els qui han superat les 200.000 passes han entrat en el sorteig de 32 premis atorgats pel Govern i les set parròquies.
El projecte de la marxa popular es va iniciar l’any 2021 i l’edició d’enguany ha estat organitzada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Ministeri de Salut juntament amb dels set comuns, i ha comptat amb la col·laboració del Comitè Olímpic Andorrà, els Jocs dels Petits Estats d’Europa, Unicef per a cada infant i RTVA.