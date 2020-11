Encamp se suma a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

El Comú d’Encamp se suma a les activitats de la setmana europea de la prevenció de residus amb quatre tallers virtuals protagonitzats per professores de manualitat de les activitats culturals de la Valireta, així com amb la participació d’algunes alumnes de l’escola de teatre en un treball que es realitza conjuntament amb el Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura i el Departament de Cultura i Socials, per donar visibilitat a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Durant una setmana, des del passat 21 de novembre i fins al pròxim dissabte dia 28, es realitzen múltiples accions per conscienciar a la població sobre l’excés de residus, la necessitat de produir millor, d’exercir un consum responsable, d’allargar la vida dels productes i de llençar menys residus.

Aquest 2020, el tema principal de la campanya són “els Residus Invisibles”, és a dir, els que es generen durant el procés de fabricació dels productes.

Els quatre tallers que s’han preparat són els següents:

Mari Carmen Casado, confecció d’una mascareta casolana amb roba reciclada:

Mari Carmen Casado, elaboració d’un penja-mascaretes amb clips:

Lluïsa Fernández, decoració de nadal amb llana i material reutilitzable:

