Encamp se suma a la commemoració del Dia mundial de l’autisme amb la iniciativa “il·lumina’l de blau”

El Comú d’Encamp va sumar-se ahir a la commemoració del Dia mundial de la conscienciació de l’autisme, amb la il·luminació en blau de Sant Romà de les Bons i la Torre dels Moros. La seu del ministeri de Cultura, l’antic hotel Rosaleda a Encamp, també va formar part del conjunt d’edificis que arreu del país i del món es van “tenyir” de blau per visualitzar el trastorn de l’espectre autista (TEA) i conscienciar a la població general sobre les dificultats que suposa per a les persones amb autisme i llurs famílies.

Des d’AUTEA, associació que reuneix els familiars, amics i afectats pel trastorn de l’espectre autista a Andorra, es va emprendre la iniciativa per adherir-se a la campanya “Light it up blue”, Il·lumina’l de blau, que promou amb gran èxit des del 2010 l’associació americana “Autism Speaks” i des de llavors milers d’edificis de les principals ciutats del món s’han il·luminat de blau en col·laboració amb la campanya.

El 18 de desembre del 2007 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar una resolució que declarava el 2 d’Abril com Dia mundial de conscienciació sobre l’autisme. El 2021 la jornada ha girat al voltant de la inclusió laboral de les persones amb autisme “puc apendre, puc treballar” amb l’objectiu d’informar i conscienciar en relació a l’accés a l’educació i al treball de les persones amb TEA.

L’any 2020 els comuns varen promoure una altra acció conjuntament, promoguda per l’associació, i es van senyalitzar amb pictogrames els passos de vianants dels voltants de les escoles per fomentar el dret fonamental de l’accessibilitat.