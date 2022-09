Encamp saneja 250 caps de bestiar durant la tradicional vacada

Els ramaders de la parròquia d’Encamp han reunit aquest matí de divendres, a Grau Roig, prop de 250 caps de bestiar boví per a celebrar el tradicional acte de la vacada, on s’aprofita per a comprovar la salut de cada animal i fer un reconeixement del seu estat.

Veterinaris i ramaders han treballat en conjunt per a sanejar tant als exemplars adults com als vedells i administrar-los vaccins preventius. Als caps adults se’ls ha vacunat contra la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), una malaltia que produeix diferents quadres clínics segons la via d’entrada del virus. Mentre que als vedells se’ls ha vacunat contra les enterotoxemies, uns bacteris que es multipliquen en l’intestí i produeixen toxines que poden passar a la sang.

El conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, i el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, han assistit a la vacada i han aprofitat per a intercanviar impressions i comentar temes vinculants amb els ramaders. Ambdós consellers han agraït a tots els implicats la “tasca tan important” que fan dia a dia i han matisat que jornades com les d’avui “són primordials per a garantir la seguretat de cada exemplar, fer un seguiment i tenir un bestiar fort i saludable”.

Un cop finalitzat el sanejament i l’aplicació dels vaccins, el bestiar s’ha posat de nou en llibertat amb la previsió que les pastures s’allarguin fins al novembre, si les condicions meteorològiques, com les nevades, ho permeten.

La vacada ha finalitzat amb el tradicional dinar de germanor que ha aplegat a tots els assistents.