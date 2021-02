Encamp retransmetrà el Ball de l’Ossa per internet

La Comissió de Festes amb el suport del Comú d’Encamp, organitzadors del Carnaval, retransmetran per internet en directe, a través del canal de Facebook de la Comissió de Festes d’Encamp, el tradicional Ball de l’Ossa de dilluns a la tarda a les 16:15 h, adaptant així aquesta festa tradicional a les limitacions de la pandèmia i a la capacitat d’espectadors presencials que ha marcat el protocol de Salut.

El programa de carnaval ha pogut afegir, finalment, quatre espectacles musicals infantils durant el cap de setmana. Al Pas de la Casa, dissabte, es representarà a les 16:00 h, “Els músics de Bremen” i a Encamp, a les 17:30 h “La Blancaneu i els set nans”. I diumenge, les mateixes obres canviaran de vila, i en el cas d’Encamp es representarà a les 16:30h. Els musicals es realitzaran, a Encamp, a la Sala de Festes del Complex i al Pas de la Casa a la Sala Polivalent. Caldrà reservar les entrades trucant a les oficines de turisme d’Encamp, 731000 o del Pas de la Casa 755 100.

Programa d’actes del Carnaval d’Encamp 2021

Encamp enguany ha adaptat el programa amb la idea de mantenir viu l’esperit del Carnaval però sense celebrar la festa amb tots els actes que habitualment inclou, per motius de la pandèmia. Des de l’organització s’ha optat per organitzar un programa reduït i adaptat a les circumstàncies actuals apostant pels formats virtuals.

12/02 Carnaval a les escoles: El Comú d’Encamp ha fet repartiment de coca i xocolata a totes les escoles de primària d’Encamp i del Pas de la Casa i ha entregat un val de compra de 50 euros per a cada classe per a la compra del material per a la realització de les disfresses de carnaval per entrar al concurs de disfresses escolars. Les aules guanyadores gaudiran d’una sortida a la neu amb activitats a la natura i trineus amb gossos.

13/02 al 16/02 Concurs de disfresses virtual: Dissabte començarà el concurs de disfresses virtual, amb diferents categories i amb premis d’experiències a la parròquia a nivell de restauració i activitats a la natura, que està obert a tothom sense cap límit d’edat i que cal enviar les fotografies amb les disfresses a carnaval@encamp.ad o bé al WhatsApp del Comú al 653 200. Es premiaran les millors disfresses a nivell infantil, individual (majors de 18 anys) i grup familiar. Les categories infantils estan dividides de 0-3 anys, de 4 a 6 anys, de 7 a 12 anys i de 13 a 17 anys, tant per Encamp com per al Pas de la Casa. Es poden consultar les bases a comuencamp.ad. Els premis del concurs de disfresses, depenent de la categoria, es centraran en experiències a la parròquia, com per exemple vals de compra per als restaurants de 100, 150 i 200 euros, activitats a la natura com el múixing o nits d’allotjaments en espais singulars, com la cabana Piolet, el Domo o el Niu al Pla de les Pedres.

13/02 L’adaptació del Ball de l’Ossa realitzada per l’Esbart Sant Romà: Tindrà lloc el dissabte 13 de febrer a les 12.30 h a la Sala de Festes del Complex. La capacitat de la sala s’ha limitat al 30% i serà obligatori l’ús de la mascareta. L’entrada és gratuïta però s’aconsella reservar les entrades trucant al 731 490.

13/02 al 17/02 L’exposició fotogràfica i audiovisual: Es podrà visitar a la Sala de Festes del Complex Esportiu des del 13 fins al 17 de febrer. L’exposició inclou un audiovisual sobre els carnavals passats que es reproduirà, cada hora en punt, des de les 16 h fins a les 20 h de la tarda el dilluns i dimarts.

13/02 Espectacles infantils: Espectacle musical infantil “Els músics de Bremen”, a les 16:30 h Sala polivalent del Pas de la Casa. Espectacle musical infantil “La Blancaneu i els set nans”, a les 17: 30 h Sala de Festes del Complex d’Encamp.

14/02 Espectacles infantils: Espectacle musical infantil “Els músics de Bremen” a les 16:00 h Sala de Festes del Complex d’Encamp. Espectacle musical infantil “La Blancaneu i els set nans” a les 16:30 h Sala polivalent del Pas de la Casa.

15/02 El Ball de L’Ossa. Comissió de Festes d’Encamp: Representació del Ball de l’Ossa a l’aparcament de Prat de l’Areny. Places limitades. Es podrà seguir la retransmissió en directe a través del canal de facebook de la Comissió de Festes.

17/02 Els castells de focs: I finalment, el dimecres 17 es podrà gaudir de dos castells de focs, un a Encamp, des del Pont de les Riberaigües i l’altre al Pas de la Casa, des de l’antiga duana.