Encamp rep els equips del Cadí La Seu i del Toulouse MB abans del partit d’aquest vespre

Recepció als equips català i francès al Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha rebut aquest matí de divendres, 6 de setembre, als equips del Cadí La Seu i del Toulouse Metropole Basket, els quals s’enfronten aquest vespre (20 hores), al Centre Esportiu del Pas de la Casa, per a veure qui acaba proclamant-se campió del VI Trofeu Encamp en el format femení.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda a les jugadores d’ambdós equips i els ha desitjat el millor per a aquest vespre. A més del cònsol menor, la recepció ha comptat amb la participació dels joves de l’Àrea de Jovent del Pas de la Casa, els quals han pogut passar una estona amb les jugadores, formar part de l’entrenament i, fins i tot, han elaborat una roda de premsa en la qual s’han posat en la pell dels periodistes per a preguntar i resoldre dubtes al voltant de l’estada dels equips a la parròquia, sensacions pel que fa a aquest partit de cloenda del VI Trofeu Encamp, i del dia a dia d’una jugadora a l’elit del bàsquet.

Tant el Cadí La Seu com el Toulouse MB han pogut continuar amb la seva preparació de cara a l’inici de lliga a la parròquia i, amb el partit d’aquest vespre les urgellenques posaran punt final a la seva estada al país, mentre que el conjunt francès tornarà al Pas de la Casa d’aquí a 15 dies per a fer una segona estada de pretemporada.





Una cloenda de màxim nivell

El VI Trofeu Encamp de bàsquet clourà aquest vespre amb el duel entre el Cadí La Seu i el Toulouse Metropole Basket, a les 20 h al Centre Esportiu del Pas de la Casa. Un duel que arriba després que el BC Andorra i l’Hiopos Lleida es disputessin el campionat en categoria masculina, en un enfrontament que va decantar-se del costat dels andorrans per 85-80.

Així doncs, queda per veure quin equip aconseguirà la victòria en categoria femenina, en un duel amb entrades disponibles a 10 euros per als adults i gratuïta per als menors de 12 anys, i com en les edicions anteriors, la recaptació de les entrades anirà íntegrament destinada a Càritas d’Encamp per a desenvolupar projectes solidaris.