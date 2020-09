Encamp reconduirà els projectes que s’han frenat per la Covid-19 per complir amb les inversions previstes

El Comú d’Encamp no deixarà de fer les inversions que tenia previstes per a aquest mandat comunal malgrat la Covid-19. Laura Mas assegura que la gestió dels dos mandats anteriors ha permès deixar les finances comunals en una situació molt confortable, i ha recordat que disposaran de dos milions d’euros suplementaris en no fer-se el projecte del Museu de l’Automòbil.

La feina de replantejament del marc pressupostari i de redacció del pressupost per al 2021 s’està iniciant a la majoria de comuns, també al d’Encamp.

La Covid-19 ha frenat molts projectes que la majoria comunal no vol deixar de fer. De fet, es vol esperar a final d’any per saber quins són els projectes del 2020 que no es podran enllestir per falta de temps per reconduir-los a l’any vinent, ha destacat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas.

Mas ha assegurat que el marc pressupostari es replantejarà quant a calendari i no pel que fa a inversions, és a dir, que el que s’havia de fer en quatre anys s’haurà de fer en tres.

Ha recordat, a més, que el Comú ha alliberat dos milions d’euros que s’havien de destinar al Museu de l’Automòbil, que s’ha ajornat.

La cònsol major ha recordat que la remodelació de les avingudes centrals de la parròquia no està acabada. A la part alta és previst que vagi més enllà del Rosaleda, i a la part baixa, fins al final del poble. Uns treballs que no es faran fins que no estigui llest el nou Museu de l’Automòbil davant del Comú i el nou Prat Gran, a la part baixa del poble.