Encamp rebrà els Reis Mags al Rosaleda i el Pas de la Casa ho farà amb una baixada de torxes

Encamp i el Pas de la Casa acolliran l’arribada dels Reis Mags d’Orient el dimecres 5 de gener, a les 18 h de la tarda, amb diferents espectacles i activitats musicals.

A Encamp, la benvinguda tindrà lloc a l’Hotel Rosaleda, actual seu del ministeri de Cultura. És la primera vegada que els reis donaran la benvinguda en aquest espai emblemàtic, i respon a la voluntat del Comú de posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural de la parròquia.

La nit de reis a Encamp començarà amb un espectacle de llums làser sobre la façana de l’edifici i, posteriorment, es procedirà a la rebuda dels infants. També hi haurà venda de xocolata calenta i vi calent mentre s’espera el torn per entrar al vestíbul de l’edifici, que es farà per unitats familiars.

Pel que fa al Pas de la Casa, Ses Majestats sortiran des de la plataforma de Grandvalira, després de la tradicional baixada de torxes i castell de focs, els reis pujaran a les seves carrosses i recorreran els carrers de la vila acompanyats de l’espectacle itinerant ‘Crystal Wings’, fins arribar a la Sala de Festes on hi haurà la rebuda dels menuts.

Activitats de l’indret màgic fins al 5 de gener

Des de l’inici de les dates nadalenques (el 23 de desembre) Encamp i el Pas de la Casa han ofert diferents activitats per a tota la família. Aquestes continuaran fins al 5 de gener i, en total, se n’hauran realitzat una quarantena.

De cara als pròxims dies, els ciutadans i visitants podran gaudir de les parades d’alimentació i productes artesanals de Nadal, a la plaça Sant Miquel d’Encamp i a la plaça de l’Església al Pas de la Casa.

El dia 3 de gener, hi ha previst el darrer taller gastronòmic, per aprendre a elaborar vi calent, Glsögg, típic dels països nòrdics. El taller és gratuït però cal inscriure’s a cultura@encamp.ad o bé enviant un WhatsApp al 653 200.

D’altra banda, es podrà gaudir també dels espectacles musicals ‘La maleta que sona’ al Pas de la Casa i Els Animanassos’, a Encamp, el dia 2 de gener, així com espectacles de màgia ‘Mag Xema, viatge a Magilàndia’, les sessions de cinema nadalenc ‘Polar Express’ i ‘Flubber’ i el conta contes al Pas de la Casa i a Encamp. Durant aquesta activitat, petits i grans descobreixen la història d’en Pinet, l’arbre màgic i dels dos infants que l’acompanyen: la Paula i el Marc. A través d’un recorregut per diferents carrers del Tremat, els assistents s’endinsen en el món dels guardians de la màgia i coneixen els secrets nadalencs que amaguen. En acabar l’activitat es dona un obsequi als participants. El dia 31, 1 i 3 l’activitat tindrà lloc a la sala de Festes del Pas de la Casa, en interior, per qüestions climatològiques.

Joc de pistes per aconseguir la motxila i el conte d’en Pinet

Una altra activitat que encara es pot realitzar és el joc de pistes. Per participar-hi cal recollir les instruccions a l’Oficina de Turisme d’Encamp i trobar “els Pinets” que hi ha amagats per diferents comerços de la parròquia. Un cop s’han trobat tots i s’han marcat totes les caselles, cal tornar a l’Oficina de Turisme i recollir el premi: el conte d’en Pinet i una motxilla dels guardians de la màgia.