Encamp realitza un tractament aeri pel control de la processionària del pi

Encamp realitzarà a partir de dilluns el tractament aeri pel control de la processionària del pi. La l’eruga processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) és un lepidòpter defoliador que, a més d’ocasionar danys de consideració en extensions importants de boscos de pins de determinades espècies, origina urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals.

Vist l’expansió i l’afectació de la processionària del pi els darrers anys als boscos d’Andorra, per raons de salut dels boscos i de benestar social per a les persones i els animals, els comuns d’Andorra en coordinació amb l’empresa Silvagrina SL, duen a terme una campanya de control de la plaga per limitar els danys que produeix, mitjançant un tractament aeri amb helicòpter.

La superfície prevista a tractar, enguany amb mitjans aeris és d’unes 1.300 ha aproximadament a tot el país, seleccionades entre les més sensibles i més afectades.

El tractament s’efectuarà la setmana del 14 al 18 de setembre, de dilluns a divendres, segons les condicions meteorològiques, i coincidint en l’època on l’eruga és més sensible al tractament. El producte utilitzat és el Bacillus thuringiensis i les dosis emprades són compatibles amb la resta d’insectes, el medi natural, les persones i els animals, i és innocu, per tant no és necessari prendre cap mesura de protecció en particular.