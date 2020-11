Encamp promou la creació d’una plataforma digital per a la reactivació econòmica de la parròquia

El Comú d’Encamp ha tret a concurs la creació d’una plataforma integral per a la reactivació econòmica de la parròquia amb l’objectiu de visualitzar empreses i comerços a internet, a través d’una guia interactiva, crear un espai de diàleg permanent entre el sector comercial i empresarial de la parròquia i la mateixa administració i alhora un espai de formació virtual.

El conseller de turisme i promoció econòmica, Nino Marot, ha explicat que aquesta iniciativa que s’emmarca en les accions previstes en el Pla Director de reactivació econòmica i en el pla de xoc, “pretén incrementar la presència de les empreses de la parròquia a internet especialment, per aquelles que no hi tenen presència actualment”

La guia interactiva del comerç farà possible que totes les empreses de la parròquia siguin identificades per sectors i activitat empresarial de forma senzilla i que les seves dades estiguin sempre actualitzades, ja que es preveu un gestor de continguts on cada usuari/empresa pugui mantenir la informació al dia.

La intenció del Comú és que hi hagi un lligam amb les plataformes actuals de cerca d’informació per aconseguir un bon posicionament i alhora que sigui prou flexible per adaptar-se a les necessitats.

Per altra banda aquesta plataforma també incorporarà les formacions virtuals que es promoguin per a empreses i comerços i que es preveu un calendari per al primer semestre del 2021.

També es preveu que contingui un espai de debat virtual, on totes les empreses i comerços puguin plantejar dubtes, propostes i es generi interacció entre el sector comercial i l’administració.

Aquesta iniciativa cerca incrementar la relació de les empreses i els comerços amb la tecnologia per millorar el seu posicionament a les xarxes i a internet i incrementar la interacció entre les empreses de la parròquia.

Les ofertes s’han de presentar abans de les 10.30 h, del dia 17 de desembre del 2020.