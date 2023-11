Encamp projecta un nou espai per a la gent gran amb un centre de dia i un edifici per a l’esbarjo

Render del nou espai per a la gent gran a Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp ha presentat avui dilluns el projecte del nou espai per a la gent gran que inclourà un centre dia, diversos espais per a activitats i una zona de treball del departament de Socials, entre altres serveis, en una sola ubicació remodelada i adaptada a les noves necessitats. La presentació ha tingut lloc al Cafè del poble on s’han aplegat una seixantena de persones per a conèixer de primera mà el nou equipament.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que es va fer una enquesta abans de l’estiu per a detectar les diferents necessitats de la gent gran i també s’han tingut en compte les aportacions fetes per l’associació de gent gran, i per tant, “tal i com ens vàrem comprometre avui presentem el projecte definitiu abans de licitar l’obra”.

La cònsol major ha explicat que la remodelació de l’actual Cafè del poble “serà per a fer-lo més acollidor, més eficient energèticament i, sobretot, un espai que respongui a les necessitats actuals de la gent gran”.

Laura Mas ha detallat algunes de les particularitats del nou edifici, com per exemple, que “es triplicarà la superfície actual i que tindrà molta més llum natural” per a poder acollir tots els serveis necessaris, “tant del centre dia, com per al menjador social, com per les activitats” i ha avançat que “hi haurà un espai intergeneracional perquè els padrins que vulguin passar-hi una estona amb els seus nets hi trobin també un espai per fer-ho”.

Finalment Mas ha valorat positivament l’adaptació exterior de l’actual edifici i la seva ampliació perquè “s’integra, fent la previsió del futur vial que està planificat en aquest emplaçament, i utilitza materials, com la fusta, que ajuden a tenir un entorn més embellit”.

La cònsol major, Laura Mas, en la presentació davant dels padrins de la parròquia (Comú d’Encamp)

L’arquitecte encarregat del projecte, Pau Iglesias, ha explicat que el nou espai es dividirà en tres plantes. La planta baixa inclourà una nova sala polivalent i un pati interior que permetrà donar llum a tot l’edifici “una de les millores importants respecte l’espai actual serà l’eficiència de la il·luminació”. La primera planta inclourà tots els serveis del centre de dia, la cuina, l’espai de menjador, sala d’estar i de descans, el nou espai intergeneracional i l’àrea de treball del departament de Socials del Comú d’Encamp. La segona planta del nou edifici inclourà les aules per a totes les activitats de gent gran, actualment ubicades a la Valireta, i un nova terrassa exterior, de 222 m2, gràcies a la remodelació de la coberta de l’actual edifici.

El cost estimat segons el projecte és d’uns 3,2 milions d’euros. Pel que fa als terminis d’execució “seran necessaris uns 18 mesos”, segons ha indicat l’arquitecte. La cònsol major també ha precisat que “durant les obres, l’espai actual estarà en funcionament, i quan ja no sigui possible, s’habilitaran els espais necessaris perquè no es deixi de prestar, en cap moment, cap servei dels que es presten actualment” i ha matisat que, això, però, es detallarà quan es licitin les obres.