Encamp programa un cicle d’espectacles teatrals infantils basats en pel·lícules musicals de referència

El Comú d’Encamp ha presentat avui el cicle de quatre musicals infantils per al 2021: vuit sessions de teatre i música, basades en pel·lícules infantils de Disney i a les que s’hi suma El Pot Petit, un dels grups infantils de més èxit actualment.

El teatre infantil, i en especial els musicals, són ja una referència de la parròquia. L’aposta, per enguany, és incrementar-ne la qualitat i el nombre de sessions per donar cabuda a més famílies. Totes les sessions tenen lloc a la Sala de Festes del Complex sociocultural i esportiu d’Encamp amb el protocol de mesures de prevenció per la COVID-19 adaptat al context actual.

La cònsol major d’Encamp ha explicat durant la roda de premsa de presentació que “volem seguir sent una parròquia de referència pel que fa a serveis i activitats adreçades a les famílies, en primer lloc i de forma prioritària pels infants de la nostra parròquia, però també per als nostres visitants, com a destinació de turisme familiar que som“.

El conseller de Cultura, David Cruz, ha detallat les quatre obres incloses en el cicle i ha remarcat l’èxit de l’any anterior: “l’any passat vàrem exhaurir totes les entrades en dos dies” i és per això que enguany “hem seguit apostant pels musicals infantils afegint però una doble sessió en cadascuna de les obres programades“.

L’estrena del cicle serà el pròxim 24 d’abril amb una doble sessió del clàssic de La Cenicienta produït per la companyia La Barbarie musical, especialitzada en teatre musical que ja ha actuat amb anterioritat a casa nostra. El fil argumental d’aquesta peça escrita per Charles Perrault és més que conegut, i la sorpresa per als més petits seran les cançons, la música i les coreografies. Les entrades es posen a la venda avui mateix, 12 d’abril, per les dues sessions, una a les 11 h del matí i l’altra a les 16: 30 h de la tarda, per internet a comuencamp.ad.

El dia 5 de juny serà el torn de El Pot Petit, un dels grups infantils amb més èxit actualment. 10 anys damunt dels escenaris, més de mil concerts i quatre disc. El Pot Petit ha rebut diversos reconeixements per la seva tasca i trajectòria; destaca el Premi Arc (2019) a la millor gira adaptada per a públic familiar i el Premi Enderrock a millor disc (2020) pel disc ‘El Pot Petit – 10 anys’. L’espectacle del Pot Petit inclourà un intèrpret amb llengua de signes.

El tercer dels espectacles és Coco, el musical de la companyia La Barbàrie musical. El musical s’estrena tot just aquest mes d’abril a Sevilla i estarà de gira fins arribar a Encamp el dia 2 d’octubre. Coco, el musical es l’adaptació musical de la història de Disney basada en la tradició mexicana del Dia dels difunts. Explica la història de Miguel, un nen de Santa Cecília que somia en ser un gran músic. Per aconseguir l’acceptació de la seva família que s’oposa rotundament a que el petit es dediqui a la música, viatjarà accidentalment al món dels morts. És una aventura, on els petits descobriran la importància de l’amor de la família i que només es mor aquell que no és recordat.

El dia 20 de novembre el cicle acabarà amb Aladdín, de la companyia Onbeat, creada l’any 2017 al teatre de la Gran Via de Madrid i actualment en gira. El musical s’inspira en el de Broadway i Londres, explicant la història de la pel·lícula de Disney però en format de Tribut. Veus en directe, escenografia i vestuari espectaculars per transportar als més xics a la ciutat fantàstica de Agrabah.

Les entrades es posaran a la venda per internet a comuencamp.ad, vint dies abans de cada musical, per evitar possibles cancel·lacions o fins i tot per si és possible ampliar el nombre d’entrades per les mesures COVID.

Tots els espectacles es realitzaran a la Sala de Festes del Complex sociocultural i esportiu d’Encamp, a les 11 h del matí i a les 16:30 h de la tarda.