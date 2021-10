Encamp preveu obrir el nou parc de l’Ossa el primer semestre del 2023

El nou parc de l’Ossa d’Encamp estarà operatiu el primer semestre de l’any 2023. Segons ha destacat la cònsol major, Laura Mas, la previsió és adjudicar les obres de construcció durant el desembre d’enguany i iniciar els treballs el gener de 2022.

Pel que fa a l’adjudicació dels treballs, el cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, ha destacat que el concurs serà nacional “per continuar donant sostenibilitat a la nostra economia, en cap moment hem pensat fer un concurs internacional. I és que volem donar suport a les empreses del país“.

Demà s’iniciarà el procés amb la publicació del plec de bases al BOPA i les ofertes per presentar-se al concurs s’hauran de fer abans del 29 de novembre.

En relació amb els objectius del projecte, Mas ha recordat que durant el concurs d’idees realitzat de juny a setembre de 2020, es demanava “fer una transformació urbana, integrant l’entorn i donant protagonisme al riu, tot per valorar la natura i millora en l’àmbit de qualitat de vida”. Aquestes línies es tindran presents durant tota l’elaboració de les diferents zones. A més, la cònsol ha matisat que no es tracta “només d’un parc infantil, sinó que parlem d’un projecte ple d’espais de lleure, amb convivència entre totes les generacions i amb entorns de qualitat. Aconseguirem un espai totalment singular”.

Pel que fa a les diferents zones del parc, es construirà un nou aparcament amb 80 places cobertes. Per tant, es guanyaran més espais d’estacionament dels que hi havia actualment. També hi haurà un vial soterrat al carrer de la Molina per separar els vianants dels vehicles. I és que, segons ha destacat la cònsol major, “es vol fer un espai totalment connectat i evitar que hi hagi un encreuament de la carretera”.

D’altra banda, es farà una zona de restauració amb terrassa i edificis de serveis 365 dies a l’any, així com una zona lúdica infantil i juvenil amb diferents jocs per a totes les edats. En aquesta zona s’ubicarà el símbol del parc: una ossa de grans dimensions feta de fusta i acer que vincularà el parc amb la tradició encampadana del Ball de l’Ossa. També hi haurà un street park amb una zona d’skate integrada.

Zona infantil

Pel que fa als jocs, hi haurà diferents estructures de fusta, tobogans, gronxadors en acer inoxidable, fusta i ponts de corda. També es col·locaran estructures de fusta de làrix i de robina, cables d’acer galvanitzat i polièster i cables d’alumini per crear un circuit anomenat l’esquelet. A més, hi haurà jocs agregats amb estructures de fusta de robínia acàcia sense tractament i estructures metàl·liques d’acer inoxidable. Es completarà l’espai amb una plataforma giratòria de 35 mm de planxes de fusta sense impregnació i estructura de carrusel d’acer inoxidable. Finalment, hi haurà un mur d’escalada amb estructura de fusta i panells protegits per a l’exterior.

Edificacions verdes

Segons ha indicat un dels arquitectes creadors del projecte, Gerard Veciana, el nou parc “vol alliberar al màxim la zona propera al riu i posar els edificis a la part més urbana” perquè els ciutadans s’apropin a la natura. De fet, el parc incorporarà l’aigua d’una llacuna i tindrà un passeig que vorejarà el riu, així com un mirador.

Veciana també ha especificat que totes les edificacions de serveis estaran fetes en fusta “tant pel que fa a l’estructura com als revestiments, perquè pensem que és molt important reduir l’energia implícita en els materials de construcció”. A més, les cobertes dels edificis “seran verdes; enjardinades. Això permetrà aïllar la calor i captar l’aigua de la pluja per deixar-la anar a poc a poc, per tant, es beneficiarà el sistema de sanejament de la ciutat i s’ajudarà a restituir la biodiversitat”.

Tanmateix, Veciana ha remarcat que els edificis de fusta “estaran orientats al sud i tindran una funció passiva: durant el dia captaran l’energia del sol, i com tindran bons vidres, l’escalfor que es guanyi es quedarà a dins i es mantindrà durant la nit. A més, la fusta és el material que té millor comportament en les emissions de CO₂”.

Finalment, l’arquitecte ha destacat que s’han intentat recuperar molts elements de l’antic parc. Les grades, per exemple, “tindran unes peces de graner que les hem recuperat. I el mateix amb les tanques, totes són les antigues que ja teníem. Volem potenciar el fet de no llençar materials i de reutilitzar”.