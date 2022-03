Encamp posa en funcionament L’Uclic, el nou transport a demanda amb 56 parades disponibles

Encamp posa en funcionament L’Uclic, el nou servei de transport a demanda a la vila d’Encamp i suma una nova iniciativa de mobilitat sostenible. El nou servei funcionarà com a prova pilot, el primer any, per tal d’ajustar les necessitats de la ciutadania.

Aquest dilluns al matí, la cònsol major, Laura Mas, i el conseller d’Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernàndez, han estrenat el nou servei que “va destinat a tots els ciutadans de la parròquia i ens ha d’ajudar al fet que s’utilitzi menys el vehicle particular”. En paraules de la cònsol major “hem donat resposta a diverses peticions des del Consell d’Infants, l’Associació de gent gran amb l’objectiu de connectar les zones residencials amb el centre de la vila”. Encamp suma un nou “projecte de sostenibilitat” en aquest cas en l’àmbit de la mobilitat una línia que ja fa temps que “s’hi està apostant des del Comú d’Encamp”.

La prova pilot servirà per ajustar el nou model de transport a demanda, de manera que respongui a la idea que “si no hi ha reserves, el vehicle no circularà” tal com ha explicat Ivan Mora, gerent de FEDA Solucions que és qui hi ha proporcionat l’aplicació informàtica per al funcionament del servei, per tant, un nou comú s’integra a la mobilitat com a servei, com a resultat, és un model de mobilitat molt més “sostenible, gastant menys energia i contaminant menys el nostre planeta”.

L’Uclic d’Encamp compta amb un total de 56 parades, que permeten accedir als diferents nuclis encampadans. El llistat de parades es pot consultar a comuencamp.ad.

Per utilitzar el servei de transport a la demanda de L’Uclic es pot reservar el trajecte a través de l’App L’Uclic, que està disponible per a Android i iOS, entrant al web habilitat o trucant al telèfon +376 775 034. Tota la informació està resumida al web del Comú d’Encamp.

Els horaris del servei són, en dies laborables, de 7:30 h a 9:30 h, de les 13 h a les 15 h i de les 17 h a les 21 h, i els caps de setmana i festius, de les 10 h a la 13 h i de les 16 h a les 21 h. Fora d’aquests horaris no es pot demanar el servei.

Pel que fa a les tarifes, el preu del bitllet senzill (d’un únic viatge) és d’un euro i es pot adquirir al mateix bus. Mentre que els abonaments només es poden comprar a l’oficina de Tràmits, a l’oficina de Turisme i a La Valireta. Aquests són: 10 viatges a 8 euros, de 20 viatges a 15 euros, de 30 viatges a vint euros, de 50 viatges a 30 euros i de 100 viatges a 50 euros.

Els menors d’11 anys i els majors de 65 amb targeta magna poden obtenir un abonament gratuït, que caldrà renovar anualment. També hi ha una bonificació del 50% del cost de l’abonament per als titulars del carnet jove i els titulars d’abonaments de la línia nacional sempre que acreditin aquesta circumstància. En tots els casos, els abonaments només són vàlids per a residents del Principat d’Andorra.