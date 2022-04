Encamp posa en funcionament la declaració i el pagament de l’impost de rendiments arrendataris online

El Comú d’Encamp posa en funcionament un nou tràmit per internet, en aquest cas per fer la declaració de l’impost sobre els rendiments arrendataris que, com a novetat, es podrà pagar també per internet directament en el moment de fer el tràmit on-line.

Fins al moment aquest tràmit es feia principalment de forma presencial i s’enviava una carta a la titularitat cadastral obligada a presentar la declaració. A partir d’aquest any, amb l’avenç en la implementació de l’administració electrònica, s’estalviarà l’enviament de més de 30.000 cartes i es facilitarà als propietaris la tramitació i pagament per internet amb certificat electrònic. Qui prefereixi fer la declaració i el pagament presencialment al comú ho podrà fer també a les oficines de Tràmits, tant a Encamp com al Pas de la Casa de 9 h a 16 h.

Aquest nou tràmit se suma als 30 ja existents que es poden realitzar al Comú d’Encamp de forma telemàtica, i que properament ascendiran a 43, ja que durant el proper any es preveu una ampliació de 13 nous tràmits telemàtics.

Com realitzar la tramitació i el pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris?

Per fer la declaració de l’impost sobre els rendiments arrendataris per internet es podrà fer a partir d’avui dilluns 4 d’abril, i caldrà disposar de certificat electrònic.

En el cas de no disposar de certificat digital/signatura electrònica, els particulars poden acudir al Comú d’Encamp per obtenir-lo, portant només el passaport, i en el cas d’una empresa el certificat electrònic s’obté a Govern. En ambdós casos és gratuït. Aquí trobareu tota la informació sobre com obtenir el certificat digital o signatura electrònica.

Per accedir al tràmit de la declaració, s’ha de clicar en aquest enllaç. Un cop identificats a dins de la plataforma web, apareixeran les propietats per realitzar la declaració on caldrà introduir l’import del rendiments que ha generat cadascuna d’elles. El pagament es podrà realitzar a continuació, per internet mitjançant un pagament electrònic per targeta bancària, o bé, en el cas que l’obligat tributari vulgui que el pagament es realitzi mitjançant un rebut bancari girat pel Comú, s’haurà d’especificar marcant la creueta corresponent en el formulari web i introduir en número de compte corrent IBAN.

El Comú recorda a tots els titulars d’una propietat que encara que el rendiment obtingut sigui 0 tenen l’obligació de presentar la corresponent declaració igualment.

Per a més informació es pot consultar el document de preguntes freqüents.