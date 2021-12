Encamp posa 200 places d’aparcament gratuïtes, durant el dia, per atraure nous esquiadors al centre

El Comú d’Encamp ha presentat aquest divendres una nova proposta de reactivació econòmica per atraure nous esquiadors al centre d’Encamp. Es posa en marxa una prova pilot durant aquesta temporada per atraure nous esquiadors al centre i així impulsar el consum després de la jornada d’esquí en restaurants, bars i comerços del centre de la població.

La mesura consisteix en la gratuïtat de 8 h a 12 h de la nit de 215 places d’aparcament repartides en quatre aparcaments: Prat de l’Areny, Arínsols, Prat de Baró Nou i Terres Primeres, amb l’objectiu que els esquiadors puguin gaudir de l’oferta de restauració i comercial després de la jornada d’esquí.

El cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, ha explicat que la iniciativa s’ha pensat “per descarregar la circulació de la variant i atraure nous esquiadors al centre d’Encamp” i la gratuïtat s’ha allargat fins a les 12 h de la nit perquè “pensem que quan la gent baixi d’esquiar és l’oportunitat de gaudir d’Encamp, sopar-hi” i per això la iniciativa “s’inscriu dins de les accions de reactivació econòmica que estem impulsant des de l’inici de mandat”

La resta d’aparcaments de la parròquia seguiran amb les mateixes condicions actuals, inclosa la primera mitja hora de gratuïtat.

Els aparcaments que entren en aquesta mesura són els que es troben propers a les parades del Funibus ja que és indispensable utilitzar-lo per arribar fins al Funicamp, i per altra banda per mantenir les places que es puguin necessitar per a la rotació habitual dels veïns i veïnes d’Encamp o altres visitants.

El cònsol menor ha insistit en que “aquesta és una mesura de reactivació econòmica per atraure nous visitants al centre del poble” que ha de ser compatible amb les necessitats de residents i visitants i per això és posen gratuïtes 215 de les 1800 que hi ha disponibles a Encamp.

Funibus en marxa a partir de demà 4 de desembre

El servei de bus per arribar fins al Funicamp, el giny que et porta fins a Grandvalira des d’Encamp, es posa també en funcionament a partir de demà, des de les 8:30 h fins a les 18 h de la tarda amb una freqüència de pas de 15 minuts, aproximadament. El servei és gratuït i funciona tots els dies de la setmana fins a final de temporada i sempre que el Funicamp estigui en funcionament.