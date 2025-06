Encamp planifica els treballs forestals per als propers 17 anys

Encamp planifica la seva gestió forestal per als propers 17 anys (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha publicat el nou Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) per a la parròquia per al 2025-2041, un document estratègic que marca la planificació forestal per als pròxims 17 anys. L’objectiu és conservar, millorar i gestionar de manera sostenible els boscos comunals i aconseguir, l’any 2041, haver tractat silvícolament les 379 hectàrees prioritàries de gestió.

El pla posa l’accent en la multifuncionalitat del bosc, la biodiversitat i la prevenció de riscos naturals. Entre les actuacions destacades, s’hi inclou la consolidació d’espais oberts per a pastura, la recuperació de superfícies afectades per l’envelliment forestal i la construcció de nous camins forestals estratègics que afavoreixin la gestió i la prevenció d’incendis, com el camí d’Engolasters o el del Solà d’Encamp. Així mateix, també es recullen dades detallades del mostreig forestal realitzat i exemples pràctics de tractaments fets en parcel·les específiques, entre d’altres.

El conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba ha explicat que “hi ha la voluntat de donar un impuls a la gestió forestal”. El conseller ha afegit que “els treballs volen millorar la resilència dels boscos per a ajudar a la mitigació i adaptació al canvi climàtic”.

El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) per al 2025-2041 té com a missió general posar en valor el bé patrimonial dels boscos, garantir el bon estat forestal i fer que el valor patrimonial forestal sigui cada vegada més important, com a indicador de qualitat social i econòmic de la parròquia. El document ha estat elaborat per l’empresa Silvagrina SL informat favorablement per la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat d’Andorra.

Les persones interessades poden consultar els documents a l’apartat Seu electrònica al lloc web del Comú d’Encamp i al Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp, en horari d’atenció al públic, fins dintre d’un mes.