Encamp: “Pedres”, a la 5a edició del projecte La Llançadora

La 5a edició del projecte de suport a l’emprenedoria juvenil La Llançadora ha donat com a resultat l’espectacle teatral ‘Pedres’, que es representarà el 28 de setembre, a les 20 hores, a la sala de festes del Complex d’Encamp. L’acte estarà obert a tothom i és gratuït.

La Llançadora es va crear des del Punt d’Informació Juvenil del Comú d’Encamp amb l’objectiu d’impulsar i donar a conèixer l’obra artística dels creadors més joves, tot posant-los en contacte amb referents del sector perquè poguessin acompanyar-los en un projecte personal, ja fos en l’àmbit de la pintura, el dibuix, el grafit, la fotografia, la música, la dansa, el teatre o l’escultura.

Enguany, la jove que ha afrontat aquest repte de creació ha estat Marta Pelegrina, que ha comptat amb l’acompanyament i la tutorització de l’artista Irina Robles, actual professora i directora de L’Animal Escola de Teatre i directora artística de la Jove Companyia Nacional d’Andorra.

La Marta i la Irina tenen un vincle des de fa molts anys com a alumna i professora. Sempre han estat vinculades artísticament en àmbits com L’Animal Escola de Teatre, la Jocand o ‘Els Pastorets’, entre d’altres. Ambdues asseguren que el fet “de poder tornar-nos a trobar treballant des d’aquesta experiència de creació i d’experimentació suposa un repte apassionant per a les dues, per a continuar sumant, creixent i desenvolupant-nos com artistes, amb el valor que pot aportar cadascuna a l’espectacle: joventut i experiència al servei de la creació”.





L’espectacle ‘Pedres’ com a resultat del projecte La Llançadora

El resultat de setmanes de creació dins del projecte La Llançadora ha donat com a fruit l’espectacle teatral ‘Pedres’, on Pelegrina investiga i reflexiona sobre l’ofici d’actriu i els prejudicis que l’envolten. Les pedres, com a metàfora dels obstacles que s’hauran d’anar saltant (o jugant) al llarg del camí vital i professional, seran les seves companyes d’escena.

‘Pedres’ mostra un llenguatge propi des d’on s’explica la història i la veritat de la Marta, que investiga i crea a partir del cos i la paraula aprofitant els recursos teatrals que té al seu abast i del seu imaginari. Monòlegs, el treball amb objectes, el joc amb la llum o la música són alguns dels personatges d’aquesta creació.

La representació de ‘Pedres’ comptarà amb Marta Pelegrina com a intèrpret principal i amb Irina Robles com a acompanyant.





Bibliografia de les participants a La Llançadora

Marta Pelegrina és una jove actriu de 18 anys formada a l’Animal Escola de Teatre. Actualment, s’està formant com a intèrpret a l’Institut del Teatre de Barcelona a l’itinerari de text i forma part de la Jocand (Jove Companyia Nacional de Teatre d’Andorra) amb l’espectacle de Troianes, dirigit per Irina Robles i Juanma Casero.

Pelegrina ha participat en diversos espectacles de dansa, com ‘Dones d’aigua’, de la Companyia Líquid Dansa, i de teatre, com ‘Els Pastorets’, de Folch i Torres. També ha fet petites aparicions en el cinema al teaser de ‘Brujas’ i a la pel·lícula ‘El Fred que crema’, totes dues de Santi Trullenque.

Pel que fa a Irina Robles, és llicenciada en la modalitat de text i postgraduada en teatre i educació per l’Institut del Teatre de Barcelona. Compagina la seva professió d’actriu amb el seu projecte personal: L’Animal Escola de Teatre, on és professora i directora.

En l’actualitat, Robles també és la directora artística de la Jove Companyia Nacional d’Andorra, juntament amb Juanma Casero, ambdós impulsors del projecte, emparat per l’Escena Nacional d’Andorra.