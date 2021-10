Encamp organitza la xerrada ‘Viure amb una visió, actitud i aptitud positiva’ per a majors de 60 anys

El comú d’Encamp organitza, per a aquest 28 d’octubre, una xerrada per a majors de 60 anys amb la voluntat de fomentar una visió, actitud i aptitud positiva en el seu dia a dia, un acció que s’emmarca en el programa d’activitats per a la gent gran de la parròquia.

L’activitat és gratuïta i tindrà lloc a les 10:30 hores al Cafè del Poble. L’encarregada d’impartir la xerrada serà Cristina Segura, tècnica del Departament d’Esports, Infància i Joventut del comú d’Encamp.

Per assistir a la xerrada cal fer reserva prèvia trucant al +376 731 670 o bé fent la inscripció de forma presencial al Departament d’Afers Socials I Cultura a La Valireta.