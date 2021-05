Encamp obre les inscripcions per a les activitats infantils de la setmana de vacances de Pentecosta

El Departament de Joventut i Esports del Comú d’Encamp ha donat a conèixer les activitats preparades per a les vacances escolars de Pentecosta, que es realitzaran durant les vacances escolars, del 25 al 28 de maig (Al Pas de la Casa a partir del 24)

Les activitats lúdiques, esportives i culturals, com tallers, gimcanes, excursions,…giraran al voltant de les emocions. Amb la visualització de la pel·lícula “Inside Out” i mitjançant les activitats programades, es treballarà com entendre millor les emocions i els pensaments. La pel·lícula destaca la importància de les emocions en la nostra vida, quin impacte ocasionen en diferents aspectes del nostre cervell, no només en el que sentim sinó també en el que arribem a pensar i en el nostre comportament. Concretament s’aprofundirà en cinc emocions bàsiques: l’alegria, la tristesa, la ira, la por i el fàstic a través del joc i el lleure.

A lʼÀrea de Jovent d’Encamp l’horari serà de les 8:30 h fins a les 20 h i està adreçat a infants de 6 fins a 11 anys. A l’Àrea de Jovent del Pas de la Casa al matí es començarà a les 9 h i fins a les 20 h del vespre, i està adreçat a infants de 6 a 12 anys.

Preus activitats i inscripcions

El preu de la inscripció és de 77,80 euros, amb un descompte del 10% amb el carnet del club Piolet i com a usuari de lʼÀrea de dia, i amb un 20% de descompte per al segon germà.

Les places són limitades i les inscripcions s’han de formalitzar per internet a través del web del Comú d’Encamp.