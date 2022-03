Encamp obre el concurs internacional per a la concessió de l’Alberg de la Baronia

El Comú d’Encamp obre el concurs públic internacional per a la concessió per a la gestió i explotació de l’Alberg de la Baronia i els seus entorns a la zona dels Cortals amb la finalitat de dinamitzar la parròquia mitjançant un projecte que sigui sostenible, respectuós amb l’entorn, que posi en valor el patrimoni natural i que vagi adreçat principalment però no únicament, a públic familiar.

El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, ha explicat que “el Pla de Reactivació preveia accions, com per exemple són el concurs d’idees d’Engolasters, o la concessió de l’Alberg de la Baronia i els seus entorns a la zona dels Cortals, com a mesures per a la dinamització econòmica de la parròquia”.

El cònsol menor ha afegit que “el patrimoni natural que envolta aquesta zona és un atractiu molt interessant que cal protegir i alhora donar a conèixer amb un projecte sostenible i respectuós amb l’entorn i que alhora aporti vida a la parròquia”.

El concurs que es publica aquest dimecres al BOPA preveu una sèrie de requisits, entre els quals el preu de la concessió establert amb un cànon fix de 36.000 euros anuals i un variable de com a mínim el 5% dels ingressos bruts anuals (amb una carència inicial de dos anys en el cànon variable en funció de la proposta de millores en les instal·lacions que es faci). Les ofertes poden millorar el preu tant per que fa al cànon variable com el fix.

La concessió pot incloure la casa de colònies i els equipaments situats a l’entorn més immediat (és com a mínim a quinze anys amb possibilitat d’arribar fins a trenta en funció del pla d’inversions i de la proposta econòmica.

Entre les obligacions de la futura empresa concessionària s’inclou el manteniment de les instal·lacions i la realització de millores en l’edifici de l’alberg i els seus entorns i respectar els torns de colònies que s’organitzen des del Comú d’Encamp en tots els períodes de vacances escolars.

El termini de presentació de les ofertes per a la nova concessió finalitza el 27 de juliol a les 10 h del matí i cal presentar la documentació a l’oficina de Tràmits del Comú d’Encamp.

En aquest enllaç hi trobareu tota la documentació relacionada amb el concurs.