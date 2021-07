Encamp obre dos remuntadors per accedir a l’estany de les Abelletes al Pas de la Casa

El Comú d’Encamp diversifica l’oferta turística per aquest estiu al Pas de la Casa amb l’obertura d’un telecabina, els Pioners, i un telecadira, el Coll dels Isards del sector Pas de la Casa de l’estació de Grandvalira, per accedir des de la vila del Pas de la Casa fins a l’estany de les Abelletes, un entorn natural que permet fer una excursió familiar, de dificultat baixa i que finalitza amb un passeig de poc més de 30 minuts fins a tornar al punt de sortida, sempre de baixada, fins a la vila del Pas de la Casa.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica d’Encamp, Nino Marot, ha manifestat que per la corporació és “una satisfacció poder obrir els ginys“, i a més, ha destacat que entre el telecabina i el telecadira hi haurà un bar i serveis pels turistes, incrementarà l’oferta.

Nino Marot també ha explicat que el telecadira del Coll dels Isards “ens deixa a molt pocs metres de l’estany de les Abelletes, de la ruta dels Isards i d’una via ferrada”.

L’horari d’obertura dels ginys és de les 10 a les 14 hores, exceptuant el dimarts 13 de juliol que estarà obert fins a les 17 hores pel Tour de França que arriba a Andorra aquest cap de setmana.

El conseller de turisme i Reactivació Econòmica també ha afirmat que aquesta novetat de l’estiu és una bona opció perquè el visitant francès, que principalment acostuma a ser un turista comercial que es queda molt poc temps a la població, tingui una alternativa i per tant “pot ser una opció molt interessant per qualsevol mena de turisme, tant familiar, gent gran com excursionistes”.

L’accés als dos remuntadors té un cost de cinc euros pels adults i de tres euros pels infants menors de dotze anys i majors de tres, ja que està prohibit per seguretat que els menors de tres accedeixen als ginys.

El conseller, Nino Marot, ha explicat que en col·laboració amb el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, s’ha aconseguit que tant comerços, restauració com hotels puguin ser punts de promoció i venda d’aquesta iniciativa, i “altres projectes que estem treballant de cara a l’hivern i el pròxim estiu per dinamitzar la parròquia i ampliar l’oferta turística”.