Encamp: Nova sessió del Club de Lectura amb el llibre “Dones enamorades”

Aquest proper dimecres, dia 18 de febrer, tindrà lloc una nova sessió del Club de Lectura, a Encamp. En aquesta ocasió el llibre escollit porta el títol de “Dones enamorades”, de l’escriptora María Jaén. Com és habitual l’activitat es durà a terme a la Biblioteca Comunal, a partir d’un quart de vuit del vespre. Per a prendre part en la sessió, adreçada al públic adult, es requereix inscripció prèvia.
L’autora proposa un recull de tretze relats d’autors de procedència i estils diversos que giren al voltant d’un tema tan universal com l’amor. Txèkhov, Joyce, Mansfield, Kundera, Hemingway, Espriu o Roig, entre d’altres, donen veu a històries íntimes i intenses que exploren les múltiples cares del sentiment amorós.