Encamp: Nova sessió del Club de Lectura amb el llibre “Dones enamorades”

Coberta del llibre "Dones enamorades", de María Jaén
Aquest proper dimecres, dia 18 de febrer, tindrà lloc una nova sessió del Club de Lectura, a Encamp. En aquesta ocasió el llibre escollit porta el títol de “Dones enamorades”, de l’escriptora María Jaén. Com és habitual l’activitat es durà a terme a la Biblioteca Comunal, a partir d’un quart de vuit del vespre. Per a prendre part en la sessió, adreçada al públic adult, es requereix inscripció prèvia.

L’autora proposa un recull de tretze relats d’autors de procedència i estils diversos que giren al voltant d’un tema tan universal com l’amor. Txèkhov, Joyce, Mansfield, Kundera, Hemingway, Espriu o Roig, entre d’altres, donen veu a històries íntimes i intenses que exploren les múltiples cares del sentiment amorós.

