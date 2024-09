Encamp: Les noves visites teatralitzades a la Mosquera sorprenen els visitants per la interpretació dels personatges

Primeres visites teatralitzades a la Mosquera (Comú d’Encamp)

A Encamp, les visites teatralitzades per a visitar i descobrir la Mosquera han arrencat amb una sorpresa inesperada: la interpretació dels personatges protagonistes i el nou recorregut que han estat molt ben valorats pels visitats, que ahir divendres, de manera excepcional varen participar en la primera visita d’estrena, i els que han participat en les dues d’aquest dissabte, ja en la programació habitual d’aquest setembre.

Amb sortida des de la plaça dels Arínsols i arribada a la plaça del Consell, davant de l’Oficina de Turisme, els visitants s’endinsen cap a la Mosquera i el Tremat per a descobrir els murals que ajuden a explicar la història d’Andorra, i especialment d’Encamp, de principis del segle XX, de la mà de dos personatges ficticis: la Peirona, l’esperit tornat a la vida d’una veïna d’Encamp, i la guia oficial, que no pot fer correctament la seva feina, per les constants interrupcions de la veïna xafardera i poc disciplinada.

El joc dels dos personatges aconsegueix mantenir l’atenció del públic en tot moment en un format pensat per a un públic reduït i amb interacció constant entre els actors i els visitants. Precisament amb la idea d’“un turisme respectuós amb l’entorn” en paraules de la consellera comunal, Verònica Solsona.

Els murals, produïts per l’artista Samantha Bosque, i que varen formar part del Pla d’Embelliment del nucli de la Mosquera que corria el risc de deteriorament per la proliferació d’incivisme per pintades en moltes de les parets de les portes i parets de la zona, ara són el fil conductor d’una activitat per a tots els públics, de trenta minuts de durada i que assegura més d’una rialla, com es va poder comprovar entre els primers participants.

La consellera de Turisme, Verònica Solsona, va explicar que “és important revitalitzar tota la zona i fer-ho a través d’un apropament de la cultura que permeti donar a conèixer aquests nuclis més tradicionals”.

Les visites guiades i teatralitzades, iniciades fa un parell d’anys, però totalment renovades amb el canvi de fil conductor i el nou recorregut permeten, en paraules de la consellera “aportar a la visita una experiència” i ha afegit “descobreixes la història i el patrimoni d’una manera diferent i molt divertida”, ja que el guió té diferents tocs irònics que en diverses ocasions varen arrencar el somriure del nombrós públic participant en la primera sessió i també en les dues d’avui dissabte.

La consellera ha afegit que “volem crear sinergies entre turisme i cultura; per a explicar les nostres arrels i la nostra història i, alhora, generar un atractiu turístic”.

Solsona ha recordat que en la mateixa línia, el mes de setembre ja va començar amb els espectacles de dansa contemporània a Sant Romà de les Bons, Traginant Pulsions, que ha valorat molt positivament, per la bona resposta per part del públic.

Per a assistir a les visites és necessari fer reserva prèvia, ja sigui acudint presencialment a les Oficines de Turisme d’Encamp o el Pas de la Casa, enviant un correu a turisme@encamp.ad, trucant al 731 000 o via WhatsApp al 641 000. El preu de la inscripció és d’1 euro.