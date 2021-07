Encamp integra infància i joventut en un mateix departament per millorar els serveis de 0 a 12 anys

El Comú d’Encamp ha aprovat en la sessió del Consell de Comú d’aquest dijous una reestructuració de dos departaments comunals per tal d’integrar en un sol departament tots els serveis corresponents a infància i joventut. D’aquesta manera es vol donar un servei integral de 0 a 12 anys i la seva continuïtat, a partir de 12 anys, per als joves i adolescents.

Aquest canvi implica que les escoles bressol, una a Encamp i una al Pas de la Casa, així com els serveis del llaç d’animació i la concessió de la ludoteca, dependran del Departament d’Esports, Infància i Joventut.

En paraules de la cònsol major, Laura Mas, “volem seguir amb les millores de serveis” i per això “des dels 0 fins als 12 serà un servei integrat en un únic departament“, i per a poder assolir aquest objectiu és necessari aquest canvi.

Aquests serveis adreçats a infants i joves fins ara depenien per una banda del Departament de Socials i per l’altra de Joventut i Esports, però amb la voluntat de treballar de forma integral en els serveis comunals en aquesta franja d’edat s’ha decidit reagrupar en un únic departament.

La reestructuració d’aquests departaments ha donat peu a un debat al tomb dels complements de responsabilitat afegida, ja que la directora del nou departament en rebrà un de 1.120,82 euros. En aquest punt, els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Encamp han defensat la necessitat de treballar en una graella salarial que permeti que els complements de responsabilitat afegida (CRA) “desapareguin per sempre”. D’aquesta manera es deixaria enrere “la sensació d’injustícia i que es premia a determinats treballadors”.

Riba ha qualificat els CRA “d’invent maquiavèl·lic” i ha assenyalat que la majoria actual “sembla que reparteixen CRAs com panellets per Tots Sants”. En aquesta línia, Rios ha afegit que hi ha d’altres treballadors que assumeixen responsabilitats que no els pertoca i en canvi no se’ls atorga el complement. Per això, Rios ha defensat que aquests CRAs són “el problema de l’Administració” i ha insistit en la necessitat que tot plegat s’estructuri bé, amb una graella salarial que ja contempli els nivells de responsabilitat per evitar malentesos i tothom sàpiga el sou que correspon per a cada lloc de treball.

Adjudicació de la concessió del servei públic de neteja viària i recollida d’andròmines al Pas de la Casa

El Consell de Comú, que s’ha celebrat en la tradicional sessió al Pas de la Casa, ha donat llum verd a l’adjudicació dels serveis de neteja viària al Pas de la Casa per als propers quatre anys a l’empresa Pirinenca de serveis SA per un import de 966.606,32 euros IGI inclòs.

El nou servei inclourà millores com per exemple, la inclusió de la neteja de les zones de descans i berenadors, increment de la freqüència de neteja en algunes zones, com per exemple els marges dels rius, incrementar la freqüència de neteja a pressió i desinfecció del mobiliari urbà, ampliació i renovació de la maquinària, el servei de recollida de trastos serà diari sota demanda i s’amplia l’horari d’obertura de la deixalleria comunal ubicada a l’edifici del Bullidor i s’amplia el nombre d’efectius de recursos humans destinats a aquest servei.