Encamp inicia el procediment per a una nova concessió dels camps de neu del Pas de la Casa i Grau Roig

El comú d’Encamp inicia la tramitació per a una nova concessió per a l’explotació dels camps de neu del domini esquiable de la parròquia d’Encamp, després que la societat SAETDE presentés una sol·licitud, a principis de setembre, perquè mitjançant el procediment de “la competència de projecte” que preveu el Codi de l’Administració, pugui obtenir una nova concessió.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “ens vàrem comprometre a atorgar una nova concessió que garantís el desenvolupament del Pas de la Casa i Encamp” i, per tant, després de l’estudi realitzat durant els darrers mesos, i de la petició realitzada per SAETDE a principis de setembre, el comú ha iniciat el procediment que “hauria de concloure amb una nova concessió, per a com a màxim els propers 50 anys”.

La voluntat del Comú és que “la nova concessió signifiqui una millora respecte l’actual, per una banda, per les contrapartides que obtindria el comú directament, amb el cànon, per exemple, i per l’altra, per les noves inversions i millores que repercutiran a tota la parròquia”

Mas ha assegurat que el futur econòmic d’Encamp i del Pas de la Casa va estretament lligat a la nova concessió, i per tant, “la nova concessió haurà de significar més inversions pel domini esquiable del Pas de la Casa i Grau Roig, i en definitiva un nou motor per a la parròquia d’Encamp”

El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères ha explicat que el marc legal que sustenta la petició feta per part de SAETDE, es troba ens els articles 104 i 105 del Codi de l’Administració, fent especial referència al procediment anomenat ‘competència de projecte’.

El cònsol menor ha explicat que la sol·licitud realitzada per l’actual concessionària ve acompanyada d’un document anomenat: “Premisses essencials del projecte bàsic de nova concessió de SAETDE” on s’exposen els elements principals que contindrà el projecte a presentar per SAETDE interessada en obtenir una nova concessió, i que forma part de l’edicte fet públic aquest matí de dimecres al BOPA.

Per tant, diu Rascagnères, s’assegura la publicitat, transparència i concurrència, i obre la porta a que altres empreses “puguin presentar altres projectes que tinguin el mateix objecte que la petició de SAETDE o siguin incompatibles amb ella, en el termini de dos mesos”.

El cònsol menor ha explicat que tot i que la fórmula jurídica, de la competència per projectes, estigui prevista en l’ordenament jurídic andorrà, no s’ha desenvolupat més enllà del Codi de l’Administració, però “és una bona fórmula per a afrontar el procediment per a atorgar una concessió complicada, tenint en compte l’existència d’una concessió encara vigent per 17 anys i la voluntat del comú de millorar la contrapartida que haurà de rebre la parròquia amb la nova concessió”.