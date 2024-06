Encamp impulsarà més d’una desena de propostes del Consell d’Infants

Imatge dels participants al Consell d’Infants d’Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp ha celebrat la cloenda del Consell d’Infants, sent així la segona sessió de l’any, en la qual des de la corporació s’ha donat resposta, i també explicacions, del procediment que se seguirà pel que fa al desenvolupament de les propostes i idees presentades en la primera sessió pels consellers infantils. El passat mes de gener, el Consell d’infants va presentar més d’una desena de propostes per implementar a Encamp i el Pas de la Casa, de les quals el Comú treballarà gairebé completament, a excepció d’alguna proposta puntual.

La sessió ha comptat amb la presència del cònsol menor, Xavier Fernàndez, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, i la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut, Maribela Moreno. Amb Fernàndez com a portaveu comunal, s’ha procedit a exposar i explicar el procediment que se seguirà per a desenvolupar aquestes idees i propostes, així com informar sobre alguns serveis dels quals ja disposava la parròquia.

El cònsol menor, abans, ha volgut agrair “la implicació i la feina feta per tots els consellers i conselleres infantils, companys de classe i professors dels diferents centres”, mentre que Sans ha fet incís en la importància del Pla local d’Infància i Joventut “en què estem treballant i que estem definint, perquè pensem que és important que aquest Consell d’Infants conegui aquest instrument per a conèixer els projectes per als infants i joves de la parròquia que estan duent a terme els diferents departaments de casa comuna”.

El conseller també ha recalcat la importància de “generar una cultura de ciutadania activa i cívica, i per a això és vital comptar amb la vostra paraula, per a treballar pel vostre present, i també pel vostre futur”.

La sessió ha comptat també amb la presència de la responsable de Sensibilització, Comunicació i Voluntariat d’UNICEF, Mercè Miguel.

Desenvolupament de propostes i informació sobre els serveis comunals ja en funcionament

El cònsol menor ha fet repàs de cadascuna de les idees, exposant la valoració del Comú i el procediment a seguir per a cadascuna de les idees, amb moltes actuacions ja previstes en el pressupost de 2025.

L’antiga escola bressol del Pas de la Casa serà objecte d’actuació, amb la creació d’un local social amb una zona de joc coberta o el trasllat de l’Espai Jove a aquesta instal·lació. L’accés a l’antic pati continuarà tancat pel moment ja que l’equipament ja no garanteix la seguretat dels infants i joves, donat que el servei es va traslladar a la nova escola bressol.

També hi ha planificat l’embelliment de la plaça de l’església de Sant Pere, incloent-hi una escultura, una zona de jocs i jocs de taula, amb enjardinament, entre altres actuacions de manteniment. Igualment s’estudiarà la proposta de creació d’un skate park i un parc de cal·listènia, i l’arranjament del camp de futbol, ja previst per l’any vinent.

El servei de bus del Pas de la Casa s’ampliarà 10 dies durant tot el 2025, i des del Comú ja s’estudia la possibilitat de fer una ampliació de l’horari per a intentar encabir una tercera freqüència al matí durant els mesos d’hivern. D’altra banda, s’intentarà desenvolupar la proposta de posada en marxa d’un espai de cinema amb sessions puntuals de pel·lícules ja estrenades per qüestió de drets.

També es reactivarà la bústia d’intercanvi de llibres a Engolasters i es preveu instal·lar-ne de noves al parc de l’Ossa i al parc del Ieti al Pas de la Casa. Tanmateix, la idea d’engegar una Festa del Consell d’Infants de moment no tirarà endavant, havent-hi ja un mes de juny replet de festivitats i activitats per a joves i infants, com per exemple la Festa del Poble, així com les activitats esportives durant els caps de setmana, ja ofertes pels clubs i associacions esportives de la parròquia i els serveis de Llaç d’Animació, l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove.

Finalment, s’ha informat de tots els lavabos públics dels quals disposa la parròquia, alguns desconeguts per als infants, així com la previsió de construir-ne de nous al costat del servei de Policia del Pas de la Casa, i dels serveis d’ajuda del Comú a persones amb precarietat financera, com el Rober Solidari o les col·laboracions amb Càritas i Creu Roja.

Per a acabar, Fernàndez ha explicat que s’ha posat en contacte amb el Govern per a engegar actuacions de millora a la coberta del pati de l’escola francesa d’Encamp, ja que es tracta d’una dependència del Govern.

Satisfacció entre els consellers infantils a les propostes del Comú

Posteriorment al consell ha tingut lloc una simulació d’una roda de premsa, on alguns dels alumnes han exercit com a periodistes i altres com a portaveus de les escoles, i han explicat les seves sensacions, compartint un discurs de satisfacció, veient com s’actuarà en gairebé totes les propostes presentades per a fer-les realitat. Els infants han agraït la feina feta pel Comú, i han expressat la voluntat de continuar ajudant amb la presentació de propostes i invertir així en l’oci i la qualitat de vida dels infants i joves encampadans.