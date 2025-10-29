Encamp impulsa la remodelació integral de l’alberg de la Baronia

El Comú d’Encamp ha publicat el concurs nacional per adjudicar els treballs tècnics de redacció del projecte i direcció d’obra per a la reforma de l’alberg de la Baronia. Aquesta actuació té com a objectiu modernitzar un equipament emblemàtic de la parròquia, adaptant-lo a les necessitats actuals en matèria d’accessibilitat, eficiència energètica i confort per a la realització de totes les activitats de lleure infantil i juvenil que es duen a terme durant l’any, com les colònies d’estiu o convivències en altres períodes de vacances escolars, entre altres activitats.
El projecte preveu una intervenció completa tant en els espais interiors com exteriors, el mobiliari i les instal·lacions, aconseguint una imatge renovada d’arquitectura de muntanya i l’ús de materials sostenibles que garanteixin durabilitat i qualitat.
La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “la reforma de l’alberg de la Baronia és una aposta per modernitzar un equipament emblemàtic i fer-lo més accessible, eficient, confortable i adaptat a les necessitats actuals”.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha afegit que “volem que continuï sent un espai referent per als infants i joves de la nostra parròquia i, per tant, cal invertir-hi i millorar-lo”.
La reforma també implicarà la possibilitat de realitzar-hi altres activitats, com per exemple, estades formatives, com alguna vegada hi ha desenvolupat el Cos de Policia, o altres activitats que tinguin relació amb aquest tipus d’equipament.
El termini per a presentar les ofertes per a la contractació dels treballs tècnics per a la redacció del projecte constructiu i la direcció d’obra finalitza l’11 de desembre de 2025, a les 17 hores. Una vegada realitzada l’adjudicació, la redacció del projecte haurà d’estar completada en un màxim de tres mesos. Les ofertes s’han de presentar a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Durant el 2026 el Comú traurà el concurs per a l’execució de les obres que permetran remodelar aquest equipament comunal i es planificaran de tal manera que afectin el mínim possible als períodes de vacances escolars i, per tant, s’hi puguin mantenir el màxim d’activitats.
La informació relativa al concurs es pot consultar al web del comú d’Encamp.