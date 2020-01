El comú d’Encamp ha signat el conveni amb l’ajuntament de Porta per a la creació del parc infantil de 700 metres quadrats. Més enllà d’aquest espai infanti, les prioritats de la nova corporació per a la vila passen per la nova concessió amb Saetde, la construcció de l’avinguda Sant Jordi i de la nova escola bressol.

El projecte de construcció del parc infantil a Porta plantejat pel comú d’Encamp avança. Va ser una proposta molt controvertida durant la campanya dels anteriors comicis. La corporació comunal i l’ajuntament del poble francès han signat un conveni perquè el projecte tiri endavant. Així ho ha confirmat Laura Mas que reitera que no només és cònsol major d’Encamp, sinó també del Pas de la Casa. Afirma que visitarà cada setmana la vila, juntament amb el cònsol menor per saber de primera mà els temes que afecten directament els ciutadans.

També ha posat sobre la taula altres prioritats de la corporació per a la vila encampadana com la nova concessió amb Saetde. Mas afirma que no només és una prioritat per a la parròquia, sinó també per al país. Altres línies d’actuació són la construcció de l’avinguda de Sant Jordi, el plantejament del parc i l’aparcament de la plaça dels Coprínceps i la construcció de la nova escola bressol.