Encamp i el Pas es preparen per a viure un Carnaval ple de tradició, música i molta festa popular

El Comú d’Encamp i la Comissió de Festes ha presentat, aquest dilluns, la programació del Carnaval d’Encamp 2026, que se celebrarà del 14 al 18 de febrer unint diversió i tradició amb espectacles i activitats per a tota la família. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha agraït la tasca del departament i de la Comissió de Festes per, un any més, “crear una programació completa i per a tothom”.
Com a novetats d’enguany, l’Ossa farà un espectacle itinerant pels carrers el poble que reunirà a tots els ossos i osses del Pirineu. Així ho ha explicat el tècnic de Cultura, Àlvaro Rodríguez, qui ha detallat “que el Carnaval, estructuralment, és el que coneixem perquè sabem que funciona”, amb una programació per a tots els públics, i ha explicat que amb la Comissió de Festes es treballa per a “veure tot allò què es pot potenciar i treballar per a millorar-ho”. A més, enguany es recupera el ball nocturn, amb un format d’orquestra.
Des de la Comissió de Festes, un dels seus representants, Sergi Pinto, ha agraït la col·laboració amb el departament de Cultura i ha exposat que a la programació d’aquest any “s’afegeix una nova actuació, que és la despenjada del Rei Carnestoltes, que donarà pas a l’entrada de l’Operació”. En aquest sentit, Pinto ha recordat que “el panorama polític internacional i nacional seran de gran rellevància” amb la missió de “buscar la sàtira política des d’un to humorístic i de bon rotllo”.
L’acte també ha servit per a presentar el cartell del Carnaval d’Encamp 2026, que ha guanyat el dissenyador Josep Maria Baró, el qual Sans ha posat en relleu que “és una metàfora visual del carnaval, entès com un espai on la realitat es transforma i les normes es dilueixen, ja que no explica el carnaval de manera literal, sinó que el suggereix, el fa sentir”.
Cinc dies d’actes per a tots els públics
Els primers actes que tindran lloc al voltant de la festivitat carnavalesca seran el Carnaval interparroquial de la gent gran, el dijous 12 de febrer, i les rues escolars, el divendres dia 13, al matí.
La celebració arrencarà dissabte 14 de febrer amb la penjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes a la plaça del Consell General, seguida de l’actuació de l’Esbart Sant Romà i la gran desfilada de carrosses i comparses, que sortirà des de l’avinguda Joan Martí. La jornada continuarà amb propostes infantils com l’espectacle Peti qui peti amb Ambauka, i una intensa nit de festa amb el grup de versions Les que Faltaband i sessions de discjòquei amb DJ Montalvo i DJ Rajobos & DJ Nev.
El diumenge, 15 de febrer, començarà de matinada amb la tradicional despertada general pels carrers del poble i la popular “Matança” del porc a la travessera de l’Areny, seguida del Judici dels Contrabandistes a la plaça dels Arínsols i el repartiment de botifarra. A la tarda, els més petits gaudiran d’un espectacle amb La Clika i el concurs infantil de disfresses amb entrega de premis. La nit estarà marcada per l’actuació dels grups Unicornios Lokos i Bandidos, així com l’entrega dels premis de carrosses i comparses.
El dilluns, 16 de febrer, serà un dels dies centrals amb el tradicional Ball de l’Ossa, reconegut com a patrimoni cultural immaterial per la UNESCO. La desfilada del Ball de l’Ossa amb els Ossos del Pirineu recorrerà el centre del poble fins a la representació al Prat de l’Areny. També hi haurà repartiment d’allioli, cercavila final amb Ho peta Street Band, festa infantil Just Dance i una nova nit musical amb La Divand i DJ Moncho, culminant amb la “confitada” popular.
El dimarts, 17 de febrer, tindrà lloc la despenjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i, ja de nit, l’acte teatral de l’Operació de Sa Majestat al Sala de Congressos, abans de tornar a omplir la Sala de Festes amb la sessió de DJ Moncho.
Finalment, el dimecres, 18 de febrer, es posarà el punt final amb la tradicional sardinada popular i vi bullit, la lectura de les últimes voluntats i la cremada del Rei Carnestoltes a la travessera de l’Areny, seguida d’un castell de focs artificials de fi de festa.
La programació completa es pot consultar a comuencamp.ad/carnaval i les inscripcions per a participar a la desfilada de carrosses i comparses es poden realitzar aquí.
El Carnaval del Pas de la Casa arrencarà el dissabte 21 de febrer
El Pas de la Casa es prepara per a viure un cap de setmana ple de festa i tradició amb la celebració del Carnaval, els dies 21 i 22 de febrer, amb una programació variada per a totes les edats.
Els actes s’iniciaran amb la tradicional batucada pels carrers del poble i la penjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. La festa continuarà amb música en directe, l’espectacle infantil A tota màquina, el sopar de Carnaval i moments destacats com el concert del grup Hey Pachucos, el concurs de disfresses d’adults, i la sessió de DJ Dalmau fins a la matinada.
El diumenge hi haurà taller de manualitats, la tradicional paellada popular, música en directe amb Rumberto, el concurs de disfresses infantil i l’espectacle Visca el Carnaval. Aquest darrer dia culminarà amb l’espectacle de foc Fingerlight, el judici i cremada del Rei Carnestoltes, la sardinada popular i un final de festa amb traca i focs artificials a la plaça de l’Església.
Es pot consultar tota la programació aquí.