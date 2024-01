Encamp i el Pas es preparen per a celebrar la tradicional escudella de Sant Antoni

Imatge de la darrera edició de l’escudella de Sant Antoni a Encamp, el 2023 (Comú / arxiu)

Encamp i el Pas de la Casa es preparen per a celebrar una nova edició de la tradicional festivitat popular de l’escudella de Sant Antoni, i també dels Encants a la plaça de Sant Miquel. Al Pas de la Casa, l’esdeveniment es farà com d’habitual a la plaça de l’Església, el dia 17 de gener. L’escudellada començarà a les 13 hores, i continuarà fins acabar existències.

D’altra banda, a Encamp, l’Escudella de Sant Antoni i els Encants, la subhasta benèfica d’aliments, es farà, com tradicionalment, a la plaça de Sant Miquel, el pròxim diumenge dia 21 de gener. A les 13 hores començaran els Encants de Sant Antoni, i a partir de les 13:30 hores s’iniciarà el repartiment de l’escudella, també fins a acabar existències.

A més, tant al Pas de la Casa com a Encamp hi haurà racions d’escudella i tortell aptes per a celíacs.

Aquesta celebració està declarada Festa d’Interès Cultural Patrimoni Immaterial d’Andorra des de l’any 2010 i, el Comú, conjuntament amb la col·laboració popular, s’encarrega cada any de mantenir la tradició ben viva.





Els plats commemoratius de 2024

Els plats commemoratius de l’Escudella de Sant Antoni 2024 es podran adquirir a les oficines de Turisme o a La Valireta a un preu és de 8 euros, a partir de dilluns 15 de gener, i també es podran comprar el mateix dia de l’escudellada a totes dues places.

Seguint amb la tradició d’il·lustrar els plats commemoratius amb elements d’interès patrimonial, l’edició 2024 inclou una il·lustració de la caseta de turisme que als anys seixanta es va fer tan popular a Andorra i que ara s’ha reconstruït al Pas de la Casa, al carrer Sant Jordi.





Els encants de Sant Antoni

Encamp celebrarà els seus Encants abans de la benedicció i de menjar l’escudella. Els manadors del Comú i el rector de la parròquia subhastaran les coques, bulls, embotits, peus de porc… recollits durant tots aquests dies i la recaptació anirà destinada a obres socials mitjançant Càritas Encamp.