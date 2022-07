Encamp i el Pas de la Casa seran la seu de la Gran Fondo World Championship

Encamp i el Pas de la Casa seran el 18 de setembre Gran Fondo Wourld Championship amb l’estrena de la nova marxa cicloturista que inclou els tres ports encampadans més reconeguts per a la pràctica del ciclisme de tots els nivells: els Cortals, el Port d’Envalira i la collada de Beixalís, els dos darrers protagonistes en el Tour de França 2021 en les seves etapes andorranes i de la Vuelta España, entre altres competicions i esdeveniments ciclistes de renom.

Gran Fondo World Tour és un circuit internacional, present actualment a 21 països i amb més de 20 proves previstes per al 2022. La prova que se celebrarà a Encamp i al Pas de la Casa situarà en el mapa internacional una de les zones més populars del Principat per a la pràctica del ciclisme de carretera.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat la importància d’acollir “aquesta marxa, ja que es farà íntegrament a la parròquia i posarà en valor els nostres ports”. A més, vista “la gran organització que tindrem, creiem que serà un èxit molt important” per a seguir consolidant la parròquia com a destinació de turisme esportiu.

El director de la cursa, Dani Buyo, ha matisat que “l’aposta que ha fet el comú d’Encamp amb aquest esdeveniment és positiu per a tot el país. Tenir una prova que ajunti els tres ports de muntanya de la parròquia és un repte i ho encarem de forma molt engrescadora”. Buyo també ha destacat que la marxa “permetrà als amateurs participar en un campionat mundial en un format mixt”.

“En la prova hi haurà trams neutralitzats, però es cronometraran les tres pujades als tres ports” això farà que no hi hagi pràcticament cap afectació de la circulació al país, però alhora, “garantirà el punt competitiu que ens agrada trobar de tant en tant”.

Jan Frodeno, triatleta olímpic ambaixador d’aquesta primera edició

La primera edició de la nova cita ciclista encampadana comptarà amb un ambaixador internacional de renom: el triatleta alemany, campió olímpic i tres vegades campió mundial de l’Ironman, Jan Frodeno, que actualment resideix a Andorra.

Frodeno ha assegurat que “el Gran Fondo per a mi és un luxe, perquè és un format molt inclusiu, està fet perquè tothom hi pugui participar, fins i tot amb bicicletes elèctriques. És un concepte que m’encanta i estic encantat de ser ambaixador d’aquesta prova”.

Recorreguts dels tres ports

La Gran Fondo Encamp Pas de la Casa inclou tres recorreguts diferents que busquen satisfer tot tipus de públic i que volen donar l’oportunitat de viure diferents experiències pel que fa a distància i recorreguts.

El recorregut més llarg serà “Envalira 103 Km”, un itinerari en forma de bucle que inclou Beixalís, el coll d’Ordino, el Port d’Envalira i els Cortals d’Encamp. Es tracta d’un interessant desafiament que supera els 3.300 metres de desnivell i posarà en joc el títol de Gran Fondo World Championship d’enguany, ja que aquest recorregut puntua per a la classificació a nivell mundial.

El repte de superar aquest recorregut ve acompanyat d’importants premis i reconeixements en cadascuna de les categories existents. La sortida d’aquesta cursa està prevista per diumenge 18 de setembre a les 7:30 h del matí. El preu d’inscripció d’aquesta distància és de 90 euros.

El recorregut mitjà “Beixalis 47 km” compta amb 1.670 metres de desnivell i preveu les ascensions a Beixalís i els Cortals d’Encamp. En aquesta versió de la cursa estaran en joc els títols de Gran Fondo World Championship per a participants júnior, entre 16 i 18 anys, i a més, inclou la possibilitat d’utilitzar e-bike i MTB. La sortida d’aquesta cursa està prevista per diumenge 18 de setembre a les 8:30 h del matí. El preu d’inscripció d’aquesta distància és de 80 euros, i de 90 euros en el cas de les e-bike.

Per a aquells participants que vulguin iniciar-se en trams d’alta muntanya s’ha dissenyat la “Cortals 31 km”, amb poc més de 1.000 metres de desnivell en una carretera icònica per al ciclisme. En aquest recorregut estarà permès participar-hi amb e-bike i MTB, així com amb bicicletes de Gravel. La sortida d’aquesta cursa està prevista per diumenge 18 de setembre a les 10 h del matí. El preu d’inscripció d’aquesta distància és de 75 euros.

Totes les sortides es faran des de la plaça dels Arínsols d’Encamp, mentre que les arribades seran als Cortals on hi haurà la meta. Tot i que els ciclistes s’aplegaran de nou un cop arribats a la meta, a la plaça dels Arínsols.

L’esdeveniment esportiu va més enllà dels tres recorreguts previstos i per tal que el ciclisme sigui el protagonista durant tot el cap de setmana, dissabte 17 de setembre, a partir de les 12 h, es preveu la recollida de dorsals i el briefing de benvinguda, de 17 h a 20 h, i que es realitzarà a la plaça dels Arínsols, amb sorteigs i regals. El diumenge finalitzarà amb una jornada festiva amb música, dinar pels finishers i entrega de premis, completant així un nou cap de setmana d’esport i turisme a la parròquia d’Encamp.