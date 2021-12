Encamp i el Pas de la Casa es converteixen en “un indret màgic” amb les activitats de Nadal

El Comú d’Encamp ha presentat aquest dimarts el programa d’actes de Nadal i reis, del 23 de desembre al 5 de gener, Encamp i el Pas de la Casa, es transformen en un indret màgic per acollir en Pinet, l’arbre màgic, i els guardians de la màgia, els protagonistes del conte infantil que tal com ha explicat la cònsol major, Laura Mas, “serà el fil conductor de totes les activitats previstes durant aquestes festes, que hem ampliat més enllà dels dies assenyalats”.

Llocs emblemàtics de la parròquia prenen protagonisme

Laura Mas ha explicat que “hem preparat un programa, perquè cada dia petits i grans puguin gaudir amb diferents tipus d’activitats” i ha afegit que “s’ha valorat diferents punts emblemàtics que prenen protagonisme durant aquests dies, com per exemple Casa Cristo o el Rosaleda“.

La cònsol major ha explicat que “s’han adaptat totes les activitats a la situació actual” i que la idea és que aquest projecte vagi creixent cada any, a poc a poc, amb noves històries lligades al conte original, i noves activitats per “mantenir Encamp i el Pas de la Casa com un referent durant les festes de Nadal per a tota la família”.

Pinet, l’arbre màgic i els guardians de la màgia

La cònsol major ha explicat que s’ha creat un conte infantil especialment per a l’ocasió que explica la història de dos infants que es convertiran en els guardians de la màgia gràcies a la història llegada pels seus avis. A través d’una clau màgica obriran una porta que els durà fins al Pinet, l’arbre màgic dels desitjos. El conte, inèdit tant per la història com per les il·lustracions, es repartirà entre els participants durant un joc de pistes que començarà a partir del dia 27 de desembre a Encamp. El repartiment serà fins a esgotar el mig miler d’exemplars previstos.

Cada tarda tindrà lloc un contacontes per explicar la història del Pinet i els guardians. En el cas d’Encamp serà itinerant, els dies 24, 26, 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener, començant al Tremat i acabant a la plaça del Consell. Al Pas de la Casa serà els dies 24, 30, 31 de desembre i 1 de gener a la sala de Festes.

Tallers gastronòmics, espectacles i contacontes

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha explicat el programa d’actes previst, “on destaquen més de 20 actuacions musicals i espectacles infantils de la quarantena d’activitats que tindran lloc a Encamp i al Pas de la Casa”.

Els actes comencen el dia 23 de desembre amb la inauguració, a les 16 h de la tarda, amb Jazz nadalenc en directe amb Manuel Fernàndez al Pas de la Casa i a les 17 h de la tarda a la plaça dels Arínsols, l’estrena de la història d’en “Pinet, l’arbre màgic” amb una projecció d’un espectacle de sorra que explicarà el conte creat per l’ocasió.

L’arribada del Pare Noel el dia 24 tindrà lloc a la plaça dels Arínsols a partir de les 18 h i anirà precedida el dia 23 i el mateix 24 de la visita dels infants en un entorn idíl·lic i decorat especialment per l’ocasió com és el Museu Casa Cristo. Els infants que vulguin portar la carta al Pare Noel durant l’estada a Casa Cristo, hauran de concertar cita prèvia trucant per telèfon a Casa Cristo al (+376) 833 551. A la porta del museu hi ha la bústia oberta per enviar la carta sense necessitat de reservar hora.

Al Pas de la Casa el Pare Noel arribarà a la Sala de Festes, a les 18 h, després de fer tot un recorregut, sortint des de la plataforma de peu de pistes acompanyat d’un espectacle itinerant protagonitzat per unicorns lluminosos. La recollida de les cartes es farà a l’oficina de Turisme. Si es vol entregar directament al Pare Noel, caldrà concertar cita prèvia trucant a l’oficina de Turisme del Pas de la Casa al (+376) 755 100. A la porta de l’oficina hi ha la bústia oberta per enviar la carta sense necessitat de reservar hora.

A partir del dia 23 començaran les activitats i espectacles musicals, una quarantena en total, tallers infantils, pinta cares, manualitats… Projeccions de pel·lícules nadalenques i tallers gastronòmics, on destaca la cuina apta per a tots els públics, amb especial atenció a al·lèrgies i celíacs. Les inscripcions per als tallers gastronòmics són gratuïtes, però caldrà reservar plaça. Aforament limitat a 20 places i recomanat per a majors de 12 anys. Les reserves es poden fer a cultura@encamp.ad o bé per WhatsApp al 653 200.

La nit de reis

Els programa d’actes s’estendrà fins al dia 5 de gener amb l’arribada de Ses Majestats els reis d’Orient, que enguany, en el cas d’Encamp arribaran a l’antic Hotel Rosaleda i actual seu del ministeri de Cultura, un dels edificis emblemàtics de la parròquia, que obrirà les portes per acollir la celebració de la nit de reis. A partir de les sis de la tarda hi haurà un espectacle de llum làser a la façana exterior de l’edifici amb repartiment de xocolata i vi bullit i un photocall familiar. Posteriorment, els infants podran entregar les cartes als reis al vestíbul del Rosaleda, on els esperaran ses majestats els reis d’Orient.

Al Pas de la Casa, si la climatologia ho permet, els reis arribaran precedits d’una baixada de torxes per les pistes d’esquí i l’espectacle itinerant de música i ballarins amb vestuari lumínic “Crystal wings“, fins a arribar a la Sala de Festes del Pas de la casa.

Mercat de Nadal i un itinerari pels comerços d’Encamp per trobar en Pinet

Durant les dates assenyalades també hi haurà un petit mercat a les places de les dues viles durant el dia (excepte el dia 25 de desembre).

Una de les activitats previstes a partir del dia 27 de desembre serà la descoberta dels 10 pinets amagats als comerços de la vila d’Encamp. Els participants recolliran una targeta a l’oficina de Turisme d’Encamp, juntament amb un mapa en el qual hauran d’aconseguir els “pinets” amagats en els comerços de la vila d’Encamp. Una vegada trobats, es demanarà al responsable del comerç que marqui la targeta amb un segell que els permetrà, un cop completat tot el mapa, obtenir (fins a esgotar existències) la bossa regal amb el disseny d’en Pinet, el conte i un tiquet regal per la xocolata calenta que es donarà el dia 5 de gener durant l’arribada dels reis d’Orient.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que “aquesta és una iniciativa pensada per al públic familiar, tant del país, i especialment d’Encamp i del Pas de la Casa, però també per completar l’estada dels nostres visitants”.