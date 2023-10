Encamp i el Pas clouen el 21è Festival de Titelles

Un dels espectacles del Festival de titelles d’Encamp i del Pas (Comú)

El 21è Festival de Titelles d’Encamp i el Pas de la Casa ha conclòs aquesta tarda de diumenge, 15 d’octubre, amb les darreres representacions obertes a tot el públic. Enguany, l’esdeveniment ha ofert obres de temàtiques molt actuals, com la tecnologia, el medi ambient, els valors, la relació entre veïns o els primers passos de la socialització, entre d’altres.

Els quatre dies de festival han comptat amb set espectacles, un taller i 9 passis entre les sessions escolars i les obertes a tothom. Els espais on s’han concentrat les diferents actuacions i activitats han estat les sales de festes d’ambdues viles i en total han aplegat prop de 700 espectadors.

A Encamp, els encarregats de cloure el festival ha estat l’espectacle i el posterior taller interactiu de ‘Sarau’, de la Companyia Príncep Totilau.

Els assistents s’han endinsat en una Festa Major plena de ritme, on personatges particulars han interpretat cançons d’òpera, rock and roll, salsa, sardanes, música clàssica, gòspel i tik-toks. La tarda ha finalitzat amb un taller interactiu per als més menuts, on han conegut de prop com funcionen les titelles i les han pogut moure com a veritables titellaires.

Pel que fa al Pas de la Casa, el festival ha finalitzat amb la representació de ‘La costurera valenta’, de la Casa Xarop Teatre, i l’espectacle hologràfic de petit format ‘L’oníric món de dins’, d’Holoqué.

Durant la primera actuació, el públic ha conegut les proeses d’una costureta valenta que gràcies a la seva intel·ligència acaba vencent de forma atípica a un gegant i un unicorn que tenen atemorits als habitants d’un poble. Posteriorment, els assistents han pogut conèixer un món fantàstic a través de diferents hologrames i objectes que han narrat com un curiós protagonista, el Hakan, acaba recuperant la seva llum interior després d’adonar-se que l’havia perdut.





Espectacles i sessions escolars de tot el festival

El festival va començar dijous amb les tradicionals sessions escolars que cada any es fan en col·laboració amb les ambaixades de França i Espanya a Andorra. Prop de 400 infants van gaudir de ‘Le petite musique de Makao’, de la Cia. L’ombrine et les Fantascope (representada dijous) i ‘Error 404’, d’Ángeles de Trapo (representada divendres).

Durant ‘Le petite musique de Makao’ els menuts van viure una combinació de llums, música, colors i ombres que es van unir en una representació humorística on es van tractar temes de socialització. Mentre que la delicada i emotiva obra ‘Error 404’ va fer reflexionar als infants sobre com el món de les tecnologies a vegades atrapa les persones, posant en valor les petites coses de la vida i les meravelles que ofereix, però que moltes vegades es passen per alt.

Durant dissabte, van tenir lloc les primeres obres obertes a tot el públic. A Encamp es va representar l’obra ‘Rigoberta i el Windigo’, de Kali Teatre, que va sensibilitzar als assistents sobre la cura del medi ambient i la importància de cuidar la natura. Posteriorment, hi va haver l’obra de petit format ‘L’oníric món de dins’, d’Holoqué.

Al Pas de la Casa es va representar l’obra ‘Joc de cadires’, de Cal Teatre. L’espectacle tractava valors com l’empatia parlant sobre la relació entre les persones i les cadires i com el lloc que s’ocupa condiciona el punt de vista, mostrant que tot depèn de la cadira des de la qual es miri.